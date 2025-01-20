Кому нельзя часто пить парацетамол? Учёные предупредили о "внутренних кровотечениях" и "болезни почек"

Опубликовано: 20.01.2025 12:00 , Обновлено: 20.01.2025

Парацетамол - одни из самых доступных анальгетиков, которые наверняка имеются в домашней аптечке каждого. Однако, как оказалось, их регулярный приём может быть сопряжён с серьёзными рисками для здоровья. Учёные из Великобритании провели масштабное исследование и выяснили, что постоянный приём парацетамола пожилыми людьми может стать причиной болезни почек и кровотечения. Telegraf.news вспомнил, другие исследования парацетамола.

Учёные из Ноттингемского университета изучили данные, пожилых людей, регулярно принимающих парацетамол и выяснили, что он может нести потенциальные риски для здоровья. Результатами исследования они поделились в журнале Arthritis Care and Research.

Исследователи на протяжении 20 лет следили за состоянием 500 тысяч людей в возрасте 65 лет и старше и выявили “дозозависимую» связь между приемом парацетамола и серьезными проблемами со здоровьем, включая язву желудка, сердечную недостаточность, гипертонию и хроническую болезнь почек.

Особенно уязвимыми оказались лица, которым парацетамол был назначен дважды в течение шести месяцев, причем риск возрастал по мере увеличения частоты и дозировки приема.

Исследование также показало, что более высокие дозы парацетамола значительно повышают вероятность кровотечения или разрыва язвы желудка.

Парацетамол чаще всего принимают как жаропонижающее средство. Однако в случае с пожилыми людьми его также могут назначать для лечения хронических заболеваний, таких как артрит и остеопороз.

Согласно данным Express парацетамол принимают примерно 90% взрослых в возрасте 75 лет и старше. В основном для облегчения боли в суставах и костях.

«Хотя для подтверждения наших результатов сейчас необходимы дополнительные исследования, учитывая его минимальный обезболивающий эффект, использование парацетамола в качестве обезболивающего средства первой линии при хронических заболеваниях, таких как остеоартрит у пожилых людей, необходимо тщательно рассмотреть», — заключил автор исследования и профессор Вэйя Чжан.

Данные результаты исследования подтвердили рекомендации британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) от 2022 года, в которых в качестве основного лечения остеоартрита начали рекомендовать программы упражнений, а не “рутинное использование парацетамола”.

Хотя парацетамол считается более мягким средством для желудка по сравнению с нестероидными противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, его высокие дозы могут вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта, включая изжогу, тошноту и рвоту.

К слову это не единственное исследование, которое подвергло сомнению безопасность парацетамола. Так, в 2022 году учёные из Эдинбургского университета провели исследование, которое показало, что что парацетамол увеличивает риск инсульта у тех, кто страдает от гипертонии.

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Также, согласно ряду проведённых исследований, длительное воздействие парацетамола при беременности может привести к неблагоприятному исходу развития нервной системы у детей. Однако учёные подчеркнули, что краткосрочное воздействие парацетамола несёт минимальные риски. По мнению врачей, принимать его следует только в состояниях, которые могут нанести вред плоду. Например, при сильной боли или высокой температуре.

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