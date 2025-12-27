Кому из белорусов нельзя есть хурму? Витаминная, но всё-таки бомба

Опубликовано: 27.12.2025 20:55 , Обновлено: 27.12.2025

Практически про все фрукты и овощи, которые можно купить в белорусских магазинах, говорят, что они — самая настоящая «витаминная бомба». Это выражение, которое набило аскому хуже лимона, часто скрывает тот факт, что даже фрукты могут быть полезны не всем и не всегда.

Вот и хурма, которая осенью появилась в супермаркетах и будет продаваться почти всю зиму, — фрукт, хоть и полезный, но некоторым белорусам ее стоит есть с осторожностью. Хотя цены на нее весьма доступные (мы прогулялись и посмотрели как в офлайне, так и онлайн): купить хурму в магазинах можно от 6-7 рублей.

В редких случаях за нее просят 8-10 рублей. Иногда можно найти даже за 17-20 рублей, но это уже для особых ценителей. Даже по самому низу рынка подаётся вкусная и невяжущая, так зачем переплачивать?

[inf]Сама хурма родом из Восточной Азии, где её культивируют более двух тысяч лет. Вначале это был Китай и Япония, откуда она распространилась по миру. Название же пошло от персидского «хормалю» («финиковая слива»).

Сегодня её выращивают в Китае, за ним следуют Южная Корея, Япония, Азербайджан, Бразилия, а также страны Средней Азии, Кавказа и юга Европы. [/inf]

А польза точно есть?

Хурма, как и большинство фруктов, богата антиоксидантами, клетчаткой и витамином А. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), хурма — низкокалорийный фрукт (70 ккал), богатый быстрой энергией (углеводами и сахарами), пищевыми волокнами, калием и мощными антиоксидантами (витамин С, бета-криптоксантин, бета-каротин). Она также особенно ценна как источник провитамина А.

Как понять, что хурма не “вяжет”, прямо в магазине? Посмотрите на эти 3 признака

Вот десять самых важных питательных веществ в хурме:

Углеводы (общие) — 18.6 г (основной источник энергии, преимущественно натуральные сахара). Пищевые волокна (клетчатка) — 3.6 г (важны для пищеварения и здоровья ЖКТ). Калий (K) — 161 мг (критически важен для работы сердца и регуляции давления). Витамин C — 7.5 мг (мощный антиоксидант, поддерживает иммунитет и здоровье кожи). Бета-криптоксантин (провитамин А) — 1450 мкг (предшественник витамина А, мощный антиоксидант, важен для зрения и иммунитета). Витамин A (RAE) — 81 мкг (необходим для зрения, иммунной системы и репродуктивного здоровья). Марганец (Mn) — 0.355 мг (важен для метаболизма, здоровья костей и антиоксидантной защиты). Медь (Cu) — 0.113 мг (участвует в образовании эритроцитов и работе нервной системы). Витамин B6 — 0.1 мг (важен для метаболизма аминокислот и работы нервной системы). Магний (Mg) — 9 мг (участвует в сотнях биохимических реакций, включая работу мышц и нервов).

Витамин А в хурме помогает поддерживать иммунную систему, благотворно влияет на здоровье кожи и полезен для зрения, особенно в условиях зимнего недостатка света.

А благодаря содержанию флавоноидных антиоксидантов, включая кверцетин и кемпферол, она может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшению здоровья сердца, снижению артериального давления и уровня «плохого» холестерина (ЛПНП).

Кому все же стоит ограничить потребление?

И хотя хурма в целом — фрукт почти безобидный, ее потребление стоит ограничить некоторым категориям белорусов.