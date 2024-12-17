Когда лучше удалять аденоиды — летом или зимой? Белорусский лор объяснила

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Опубликовано: 17.12.2024 17:51 , Обновлено: 17.12.2024

Бытует мнение, что аденоиды лучше удалять зимой, когда за окном преобладает минусовая температура. Однако так ли это? Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Инна Согоян объяснила, влияет ли время года на лечение распространённой проблемы.

Оказывается, нет никакой разницы в том, когда удалять аденоиды, заверила специалист. По её словам, раньше считалось, мол, лучшее время — это зима, поскольку нет жары. Однако сейчас во многих операционных и домах есть кондиционеры, поэтому риск кровотечения минимален, передала газета “Аргументы и факты”.

“Принимая решение об операции, врач опирается не на сезонность, а на показания. Если есть абсолютные показания, то операция делается в кратчайшие сроки. Если же показания относительные, операция может быть отложена на какой-то период”, — уточнила Инна Согоян.

[info_b]Аденоиды — это разрастание лимфоидной ткани глоточной миндалины, которая расположена в своде носоглотки. Она не даёт вирусам и микробам попадать в дыхательные пути и при контакте с ними увеличивается. В результате воспаления аденоидов возникает аденоидит. К основным признаками заболевания относятся затруднённое дыхание, храп и заложенность носа.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Хойникский районный центр гигиены и эпидемиологии призвал белорусов экстренно обращаться за помощью, если те заметили у себя симптомы простуды. Дело в том, что за привычной слабостью, повышенной температурой и головной болью может скрываться куда более серьёзное заболевание — геморрагическая лихорадка.

Эпидемиологи призвали белорусов «немедленно обращаться» к врачам с симптомами, похожими на простуду. Дело может быть не в ней