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Караник озвучил максимальное расстояние, на котором должен находиться аппарат МРТ от каждого белоруса

Караник озвучил максимальное расстояние, на котором должен находиться аппарат МРТ от каждого белоруса
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Заместитель премьер-министра Владимир Караник в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что белорусские власти задались целью обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для всех жителей страны, независимо от места их проживания. Кроме того, он рассказал о планах по оснащению медучреждений современным диагностическим оборудованием.

По словам Караника, «равный доступ» к медпомощи решается, в частности, через переоснащение и укомплектование специалистами межрайонных центров и опорных клиник.

«Где бы ни проживал гражданин, в радиусе 70 километров от его места жительства должен быть магнитно-резонансный томограф и ангиограф, в радиусе 50-60 километров — компьютерный томограф», — заявил вице-премьер.

Также чиновник рассказал и про «первичный уровень» медицины. По его словам, власти уже ведут работу по обучению и направлению специалистов на места, чтобы базовая помощь, вплоть до ФАПов, осуществлялась на должном уровне.

Он добавил, что задачей государства является не только установка оборудования, но и организация доставки пациентов к месту проведения диагностики.

«Фактически для пациента ничего не поменяется: что жителю Минска надо будет добраться до ближайшей многопрофильной больницы или поликлиники, что жителю небольшого района добраться к районному центру. Дальше логистика будет уже обеспечена силами системы здравоохранения», — пояснил Караник.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, когда в Беларуси может появиться электронный больничный и что это такое.

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