Караник озвучил максимальное расстояние, на котором должен находиться аппарат МРТ от каждого белоруса
Заместитель премьер-министра Владимир Караник в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что белорусские власти задались целью обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для всех жителей страны, независимо от места их проживания. Кроме того, он рассказал о планах по оснащению медучреждений современным диагностическим оборудованием.
По словам Караника, «равный доступ» к медпомощи решается, в частности, через переоснащение и укомплектование специалистами межрайонных центров и опорных клиник.
«Где бы ни проживал гражданин, в радиусе 70 километров от его места жительства должен быть магнитно-резонансный томограф и ангиограф, в радиусе 50-60 километров — компьютерный томограф», — заявил вице-премьер.
Также чиновник рассказал и про «первичный уровень» медицины. По его словам, власти уже ведут работу по обучению и направлению специалистов на места, чтобы базовая помощь, вплоть до ФАПов, осуществлялась на должном уровне.
Он добавил, что задачей государства является не только установка оборудования, но и организация доставки пациентов к месту проведения диагностики.
«Фактически для пациента ничего не поменяется: что жителю Минска надо будет добраться до ближайшей многопрофильной больницы или поликлиники, что жителю небольшого района добраться к районному центру. Дальше логистика будет уже обеспечена силами системы здравоохранения», — пояснил Караник.
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