Опубликовано: 03.02.2025 18:00 , Обновлено: 03.02.2025

Жители Гродненской области и других регионов Беларуси всё чаще обращаются в управление лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления ГКСЭ по Гродненской области, чтобы узнать... химический состав своих почечных камней. Эта, на первый взгляд, необычная экспертиза помогает в борьбе с мочекаменной болезнью.

Как рассказал начальник управления Сергей Аранович, такие исследования проводятся уже несколько лет и пользуются спросом. Чаще всего о возможности «познакомиться» со своим камнем поближе пациенты узнают от врачей во время лечения в больнице.

Знание точного состава камня, удалённого естественным путём или хирургически, позволяет врачу-урологу установить причину его образования. А это, в свою очередь, помогает назначить эффективное лечение и, что самое главное, скорректировать диету пациента, чтобы предотвратить рецидивы в будущем. Ведь мочекаменная болезнь — это проблема системная, и одними операциями её не решить.

Сдать камень на анализ может любой желающий, независимо от того, как давно он покинул организм. Для этого можно обратиться в областное управление ГКСЭ лично (при себе нужно иметь паспорт и сам «камень преткновения», как его назвали в ГКСЭ) или дистанционно. Стоимость и сроки (до 30 рабочих дней) указываются в договоре.

На экспертизу принимаются камни не только из почек, но и из мочеточника, и из мочевого пузыря.

Насморк — частая проблема, которая с различной периодичностью одолевает каждого белоруса. В такие моменты каждый отправляется в аптеку, где его поджидает огромное разнообразие флакончиков сосудосуживающих назальных препаратов. Одни покупают спреи, другие капли, полагая, что разница только в удобстве формата. Telegraf.news узнал, чем действительно отличаются обе формы препарата и как часто можно их использовать, чтобы не возникло привыкание.

Чем отличаются капли в нос от спрея? Фармацевт объяснила, как не заработать «медикаментозный ринит»