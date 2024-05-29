Какие напитки способствуют выпадению волос у мужчин? Китайские учёные поделились новым исследованием

Опубликовано: 29.05.2024 11:25 , Обновлено: 29.05.2024

Многие мужчины страдают от наследственной потери волос. Однако недавние исследования показали, что их выпадению может способствовать и употребление некоторых напитков. Китайские учёные выяснили, каких двух напитков мужчинам следует избегать, чтобы не спровоцировать выпадение волос.

В Пекине ученые из Университета Цинхуа более детально исследовали выпадение волос у мужчин. Около 1000 китайских мужчин приняли участие в опросе об их привычках в еде и питье, а также о состоянии их волос. В ходе исследования учёные сосредоточились на связи между структурой волос и потреблением сладких напитков и нашли связь.

Результаты исследования показали, что выпадение волос затронуло почти треть всех мужчин, которые употребляли один или несколько сладких напитков в день. К ним относятся безалкогольные напитки, энергетические напитки или даже утренний кофе с сахаром.

Мужчины, которые обычно избегали этих напитков, на 42 процента реже страдали от выпадения волос.

Учёные связывают это с воздействием сахара на кожу. Известно, что он приводит клетки кожи в состояние, напоминающее воспаление. Это можно заметить, в том числе, по лицу по видимым прыщам или расширенным порам.

Но не только кожа на лице показывает, что сахар делает с организмом, но и кожа головы. Последствия — тусклые, тонкие или ломкие волосы, а это, в свою очередь, способствует их выпадению.

Не только напитки ответственны за выпадение волос

Конечно, участники исследования употребляли не только сладкие напитки. Следовательно, жидкости не могут быть единственной причиной выпадения волос. Внешние воздействия на организм, такие как неправильное питание или стресс, также могут стать причиной выпадения волос.

В отличие от генетических или связанных с болезнями причин, эти влияния в значительной степени можно взять под контроль.

.Время от времени тянуться к сладкому напитку — это нормально. Однако следует быть осторожным и не употреблять его слишком часто. Если вы также избегаете промышленного сахара в своем рационе, снижается риск избытка сахара в организме и риск выпадения волос, связанного с сахаром.

Секрет здесь в том, чтобы сосредоточиться на сбалансированной диете и здоровом образе жизни, считают учёные.

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