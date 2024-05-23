Как продлить жизнь на 5 лет? Врачи поделились простым рецептом

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Опубликовано: 23.05.2024 13:18 , Обновлено: 23.05.2024

Долгая и здоровая жизнь — мечта многих людей. Врачи дали несколько советов, что делать, чтобы продлить ее на несколько лет. Специалисты по здоровому образу жизни отметили, что важно придерживаться метода «5» за «5». По их словам, следуя пяти простым правилам, мы можем продлить свою жизнь минимум на пять лет.

Доктор медицинских наук, терапевт и кардиолог Михал Чудзик на портале X поделился постом своего коллеги по профессии, кардиолога Пэдди Барретта. В нем описываются пять простых шагов к здоровой и долгой жизни. В чем же заключается эта волшебная «пятерка»?

Во-первых, не курите. Как вы знаете, курение убивает, и в этом убеждают не только надписи на сигаретных пачках. Однако это сложнее объяснить курильщикам, которые не могут представить себе ни дня без сигареты. Между тем, курение повышает риск развития рака легких, ишемической болезни сердца и катаракты, а также других заболеваний. Это не окупается ни финансово, ни с точки зрения здоровья.

Во-вторых, поддерживайте здоровый вес тела. Во многих случаях ожирение является следствием серьезных заболеваний, таких как гипотиреоз и синдром поликистозных яичников (PCOS).

В-третьих, двигайтесь хотя бы 30 минут в день. Все знают, что стоит регулярно заниматься физическими упражнениями, но зачастую нам трудно встать и подвигаться. Это ошибка, которая может дорого нам обойтись, особенно с возрастом, когда наш метаболизм меняется.

Доктор Михал Чудзик утверждает, что не обязательно бежать марафон, достаточно 30 минут физической активности в день, чтобы изменить свои привычки и принести пользу своему здоровью. Наше сердце, печень, а также голова скажут нам за это спасибо. Регулярные упражнения также укрепляют мышцы, улучшают осанку и предотвращают боли в спине.

В-четвертых, не злоупотребляйте алкоголем. Алкоголь может повредить печень, сердце, поджелудочную железу, нервную систему, пищеварительную и дыхательную системы. Он также может вызвать психические расстройства, включая психоз, слабоумие, нейропатию зрительного нерва и проблемы со сном. Во многих случаях это приводит к депрессивным расстройствам. Кроме того, он ослабляет иммунную систему, повышая риск различных инфекций, а его употребление может привести к развитию ряда онкологических заболеваний, включая рак горла и гортани, рак пищевода, рак груди, рак печени и рак толстой кишки.

Пятое - ешьте здоровую пищу. Казалось бы, эта истина стара как само время, но для некоторых из нас она все еще остается магическим знанием. Между тем, правильное сбалансированное питание не только помогает избежать многих неприятных недомоганий, но и зачастую позволяет избавиться от многих болезней.

Взрослые должны питаться пять раз в день, включая не менее пяти порций фруктов и овощей, которые содержат пищевые волокна. Не более 10 процентов от общего количества потребляемой взрослым человеком энергии должно приходиться на свободные сахара и менее 30 процентов - на жиры. - из жиров. К сожалению, мы все чаще потребляем больше высококалорийных продуктов, жиров, свободных сахаров, а также соли и натрия. Для здоровой жизни эту тенденцию необходимо изменить.

Ранее Telegraf.news писал, какой обычный и знакомый всем овощ содержит массу витаминов и минералов, за которые ваш организм скажет спасибо. Кроме того, учёные доказали, что если принимать его в пищу каждый день, это существенно снизит риск возникновения рака и гипертонии.

От гипертонии до рака. Ешьте этот дешёвый овощ каждый день, чтобы свести риски к минимуму