Как обезболивающая таблетка «понимает», что именно болит? Фармацевт объяснил

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Опубликовано: 17.03.2025 09:46 , Обновлено: 17.03.2025

Обезболивающие таблетки — это настоящие спасатели в моменты, когда боль становится невыносимой. Но задумывались ли вы, как эти маленькие помощники «знают», что именно болит? В этой статье мы раскроем удивительные механизмы работы анальгетиков и с помощью эксперта разберёмся, почему они так эффективно справляются с болью.

Как организм чувствует боль?

Если использовать метафоры, то обезболивающая таблетка — это не волшебная пуля, метко находящая цель, а выстрел из дробовика, который поражает сразу множество целей. Если у вас болит голова и спина, приняв таблетку для избавления от головной боли, вы одновременно избавитесь и от болезненных ощущений в спине.

Почему так происходит?

Для начала нужно разобраться, как вообще наш организм чувствует боль. За восприятие боли в теле отвечают ноцицепторы – чувствительные нервные окончания, которые реагируют на механическое, температурное и химическое воздействие. Их много на поверхности кожи и чуть меньше на внутренних органах. Реагируют они только на те раздражители, интенсивность которых превышает определённый предел, иначе нам было бы больно чихать или кашлять.

При возникновении сильного раздражителя ноцицепторы посылают сигналы в спинной мозг, а оттуда они поступают в головной мозг, который может оценить, что именно болит и насколько сильна боль.

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Для борьбы с болью используют обезболивающие препараты. Они воздействуют на сигналы ноцицепторов и снимают боль. Большинство из них действуют одним из трёх способов:

Блокировка болевых рецепторов

Некоторые препараты, такие как анальгетики (например, парацетамол), влияют непосредственно на центральную нервную систему — мозг и спинной мозг. Они уменьшают восприятие боли, воздействуя на участки мозга, отвечающие за обработку болевой информации.

Подавление воспаления

Другие препараты, такие как нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), например, ибупрофен или аспирин, снижают воспаление. Воспаление часто является причиной боли, особенно в суставах, мышцах или тканях. Эти лекарства подавляют выработку веществ, вызывающих воспаление, тем самым уменьшая боль.

Расслабление мышц

Спазмолитики влияют на передачу нервных импульсов или биохимические процессы непосредственно в мышцах или стенках кровеносных сосудов, вызывая их расслабление. Вместе со спазмом мышц уходит и боль. Если обычные обезболивающие средства не помогают, используется анестезия, которая блокирует в организме все ощущения, включая боль.

Как действуют на организм обезболивающие лекарственные средства

Профессор фармацевтических наук Том Анкордокуи (Tom Anchordoquy) в своей статье о воздействии лекарственных средств на организм рассказал, что лекарство в зависимости от способа приёма попадает или сразу в кровь и разносится по телу, или сначала в желудок и затем в кровь и дальше — во все части организма.

Молекулы лекарственного средства, циркулируя по телу, связываются с рецепторами в клетках и воздействуют на организм в ответ на сигналы ноцицепторов.

Анальгетики временно снимают боль, но не влияют на причину её появления. После того как воздействие лекарства закончится, боль вернётся снова, если её причина не устранена. При этом анальгетики воздействуют сразу на весь организм, снимая любую боль: зубную, головную, боль от ран или перелома.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) снимают боль непосредственно в месте воспаления или повреждения в ответ на сигнал медиаторов боли.

Спазмолитики влияют на передачу нервных импульсов в мышцах, расслабляя их. Спазм мышц прекращается, и боль проходит.

Со временем молекулы обезболивающего препарата разлагаются и выводятся из организма с мочой или калом.

[info_b]Важно: перед применением обезболивающего лекарственного средства необходимо ознакомиться с инструкцией к препарату, так как приём анальгетиков несовместим с некоторыми заболеваниями и состояниями (беременность и грудное вскармливание).[/info_b]

Заключение

Обезболивающие таблетки не «понимают», где именно болит — они действуют на уровне биохимии организма, блокируя сигналы боли, которые передаются от нервных окончаний к мозгу.

Когда мы принимаем обезболивающее, оно распределяется по всему организму через кровь. Если у вас болит зуб, нога или голова, препарат попадает ко всем органам и тканям, включая источник боли. Однако мы ощущаем облегчение именно в той области, потому что боль связана с воспалением или раздражением нервных окончаний, и лекарство воздействует на эти процессы.

Таким образом, обезболивающие таблетки «не понимают», где болит, но благодаря своему механизму действия они помогают уменьшить болевые ощущения независимо от локализации проблемы.

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