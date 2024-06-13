Как не привезти домой из отпуска постельных клопов? Вот почему они могут жить даже в идеально чистых отелях

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Опубликовано: 13.06.2024 13:11 , Обновлено: 13.06.2024

Постельные клопы любят находиться рядом с людьми и могут лишить вас удовольствия от путешествия. Большие проблемы, связанные с этими маленькими существами, могут настигнуть особенно в сезон отпусков, когда многие из нас останавливаются на ночь в съемных квартирах, отелях или хостелах. Как распознать наличие клопов в вашем жилье и как не привезти их домой в качестве нежелательного сувенира?

Почему постельные клопы опасны?

Постельные клопы питаются кровью животных и особенно любят людей в качестве основного объекта питания. Хотя не доказано, что эти насекомые являются переносчиками опасных заболеваний, перспектива оказаться рядом с ними все равно неприятна. Они могут вызвать целый ряд проблем со здоровьем, в том числе психологических.

Укусы насекомых проявляются в виде зуда, покраснения, отека и жжения. Они могут вызывать аллергические реакции, а в случае интенсивного и неконтролируемого расчесывания - кожные инфекции. Кроме того, наличие клопов в доме часто приводит к стрессу и бессоннице, что негативно сказывается на качестве жизни - и не только во время праздников.

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Как выглядит постельный клоп?

Несмотря на то, что они доставляют много хлопот, их размеры невелики. Тело взрослых особей обычно составляет от четырех до шести миллиметров. Их форму иногда сравнивают с яблочным семечком. У них сплюснутое темно-коричневое тело. Внешний вид немного меняется в зависимости от степени насыщения вредителя. Когда жук голоден, брюшко сморщивается и становится коричневым. После еды оно наполняется кровью и становится более красным.

Что привлекает клопов?

Все паразиты почти рефлекторно ассоциируются с грязными, запущенными местами. Привлекает ли клопов грязь? Это популярный миф. На самом деле насекомые предпочитают гладкие и чистые поверхности, по которым им легче передвигаться.

Как правило, постельных клопов привлекают:

углекислый газ;

тепло тела;

химическое вещество гистамин, выделяемое другими постельными клопами;

грязное белье;

тепло;

темные простыни (позволяют им замаскироваться).

Поэтому, если ваш гостиничный номер или съемная квартира сверкают чистотой, это не освобождает вас от обязанности провести тщательную ревизию. О том, как проверить наличие клопов, мы поговорим чуть позже.

Как понять, что вас покусал постельный клоп?

След от укуса постельного клопа легко спутать с комариным укусом.

Клопы обычно питаются ночью, пользуясь тем, что после долгого дня мы находимся в состоянии покоя. Сам укус не болезненный, неприятный дискомфорт обычно появляется через несколько часов. Если после ночи, проведенной в гостиничной постели, вы почувствовали зуд и увидели покрасневшие пятна, внимательно присмотритесь к их распространению.

На первый взгляд они напоминают комариные следы. Однако их расположение не столь хаотично. Обычно можно заметить три-четыре точки, расположенные в линию или в треугольник. Иногда укус клопа напоминает красную сыпь.

Также осмотрите постель. Вы можете увидеть небольшие следы крови на простынях.

Что сделать, чтобы не принести клопов домой?

Их трудно истребить, поэтому, несмотря на их небольшой размер, они могут стать огромной проблемой, если вы позволите принести этих существ в дом. Даже если вам удастся пережить укусы во время поездки в отпуск, нужно помнить, что клопы - это безбилетники. Незамеченные, они могут пробраться в наш багаж и поселиться в вашем доме по возвращении.

Внимательно читайте отзывы о жилье еще до его бронирования. Хотя это и не является 100-процентной гарантией, велика вероятность того, что предыдущие постояльцы уже обращали внимание на проблему постельных клопов и не преминут поделиться этой информацией. Помните, что клопы - это не удел захудалых норок, они могут завестись и в очень хороших отелях.

Перед осмотром поставьте свой багаж в ванной комнате, возможно, на свободную мебель, например, на стол или тумбу.

Проверьте состояние кровати - обычно клопы гнездятся именно в ней и вокруг нее. Отодвиньте постельное белье, загляните под матрас, внимательно осмотрите подушки и швы постельного белья. Поищите самих насекомых или следы их линьки или экскрементов, похожие на точки плесени или перца.

Осмотрите прикроватные тумбочки и предметы, которые на них лежат. Загляните за картины или рамки для фотографий. Швы и углубления в стульях и креслах не должны остаться без вашего внимания. Помните, что клопы обычно держатся в пределах трех-четырех метров от кровати. В качестве профилактической меры проведите осмотр и в шкафах.

Неплохо приобрести герметичные пластиковые пакеты с застежкой-молнией для хранения багажа. Так вы избежите попадания жучков в чемодан или рюкзак и привоза их домой.

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