Как не навредить себе при чистке ушей? Многие допускают эту ошибку

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Опубликовано: 21.05.2024 17:44 , Обновлено: 21.05.2024

Ушная сера многими воспринимается как грязь, хотя на самом деле играет ключевую роль в защите слуха. Она задерживает пыль, бактерии и даже насекомых, защищая чувствительное внутреннее ухо от агрессивного воздействия извне. Тем не менее, несмотря на её важную роль, многие спешат от неё избавиться, что может привести к неожиданным последствиям. Как чистить уши правильно и каких ошибок следует избегать?

Ушная сера — это маслянистое вещество, вырабатываемое железами ушного прохода. Её задача - защищать ухо от раздражений и инфекций, в том числе бактериальных. Стоит знать, что цвет выделений из уха может указывать на конкретные проблемы со здоровьем.

Наличие ушной серы совершенно нормально, но иногда она может застревать в ушном канале и блокировать барабанную перепонку. Как ни странно, зачастую такие осложнения вызваны именно попытками почистить уши.

Как очистить уши от серы?

Эксперты настоятельно не советуют использовать такие предметы, как ватные палочки для очистки ушного прохода. Иногда это может привести к проколу барабанной перепонки, а чаще – к закупорке слухового прохода ушной серой, которую вы пытались удалить.

Так стоит ли вообще чистить уши? Как объясняет старший директор отделения аудиологии Signia доктор Тейлор Брайан, человеческое ухо — это самоочищающийся орган, снабженный крошечными волосками, которые помогают удалять частицы ушной серы.

«Обычно достаточно использовать мыло, воду и ватную палочку для аккуратной очистки наружного уха, чтобы сохранить ваши уши в чистоте», — посоветовал эксперт.

Однако если вы испытываете боль, чувство распирания, заложенность ушей, снижение слуха, шум, звон в ушах или зуд в слуховом проходе, следует обратиться к врачу. Иногда то, что кажется проблемой с ушной серой, на самом деле может быть основной проблемой со слухом.

Как ухаживать за ушами правильно?

Эксперты рекомендуют периодически проходить осмотры у оталаринголога. Людям, у которых нет проблем с ушной серой, достаточно ежегодного осмотра. Если необходимо удаление ушной серы, ваш врач будет использовать клинические методы, такие как ручное извлечение или осторожное промывание.

Специалисты отмечают, что, хотя рекомендуется ежедневная чистка уха снаружи, не следует вставлять в ухо какие-либо предметы, в том числе ватные палочки. Вместо этого используйте естественные движения челюсти, как во время разговора и еды, чтобы вытащить ушную серу из ушного прохода.

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