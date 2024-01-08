Как избавиться от засоса? Сделайте так — и след исчезнет в 5 раз быстрее чем обычно
Засос — это не что иное, как небольшая гематома. Обычно она красного или фиолетового цвета и образуется, если приложить губы к коже другого человека и присосаться к ней на несколько секунд. Этого достаточно, чтобы появился характерный след. В свою очередь, он может сохраняться до 10 дней. Как сделать так, чтобы он исчез гораздо быстрее?
Из-за того, как засос образуется, его еще называют “сувениром поцелуя” и часто ассоциируют с приятным времяпрепровождением в компании любимого человека.
Некоторые люди не возражают против засоса и демонстрируют его с гордостью, в то время как у других он может вызвать смущение. По этой причине на важной деловой встрече или даже в кругу семьи не все хотят демонстрировать такой знак.
Если вы относитесь ко второй группе, не волнуйтесь. Вам не придется носить водолазку следующие 10 дней, чтобы скрыть ее. С помощью проверенных домашних средств она исчезнет гораздо быстрее.
Как быстрее удалить засос? Начните с холода
Если вы хотите избавиться от засоса, прежде всего положитесь на холод. Стоит сделать холодные компрессы с использованием кубиков льда или замороженных продуктов. Приложите их к коже не позже 24 часов после образования следов, и держите до 15 минут. Лучше сделать так дважды за сутки.
Под воздействием холода кровеносные сосуды начнут сужаться, в результате чего след потускнеет и станет менее заметным. Если эффект вас не удовлетворит, прибегните к другой хитрости.
Тепло и массаж
На следующий день после образования засоса также следует приложить компресс, но на этот раз теплый. Зачем? Чтобы кровь, которая остается в виде синяка, “покинула” кожу. Этого эффекта можно добиться с помощью теплого компресса.
Поможет и легкий массаж пораженного участка. Его можно делать даже пальцами или простой щеткой с мягкой щетиной.
Благодаря этим трем приемам след станет практически незаметным уже через два дня. То есть, получится избавиться от засоса в 5 раз быстрее, чем если ничего не предпринимать.
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