Уролог рассказала, как мастурбация влияет на организм мужчин. Что падает, а что поднимается? И нужно ли прекращать?

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Опубликовано: 01.11.2023 08:51 , Обновлено: 01.11.2023

Деликатный вопрос самоудовлетворения волнует всех, но говорить и писать о мастурбации не принято. Но не у всех. На Западе есть целое многотысячное движение против онанизма. Однако врач-уролог Рена Малик утверждает, что мужчины упускают пользу для здоровья, если участвуют в акции "Без орехов в ноябре" (No Nut November). Так она образно назвала отказ от мастурбации. И вот почему...

Выражение “No Nut November” - это пародия на акцию “No Shave November” (“Ноябрь без бритья”), в ходе которой мужчинам рекомендуется отращивать бороды и усы в течение месяца, чтобы таким образом продемонстрировать свой отказ от мастурбации. Такое движение возникло на Западе примерно в 2011 году.

На странице Reddit “No Nut November”, насчитывающей более 136 000 подписчиков, говорится, что это “мероприятие, на котором те, кому было трудно прожить даже несколько дней без мастурбации, пытаются бросить вызов зависимости и прожить целый месяц. Некоторые делают это ради мемов, другие - для реального самосовершенствования”. Также в описании движения есть аллюзии на “лысых парней”, которых надо пожалеть.

Но доктор Малик утверждает, что, хотя сторонники месячного воздержания от мастурбации часто изображают это как что-то полезное для ума и тела, нет никаких существенных исследований, подтверждающих такие заявления.

Доктор медицинских наук Рена Малик

Уролог рассказала в интервью Insider, что эякуляция может уменьшить стресс и даже снизить риск развития рака предстательной железы.

Нет никаких причин прекращать мастурбировать?

Рена Малик, автор популярного YouTube-канала, посвященного урологии, рассказала, что нет никаких причин отказываться от мастурбации.

На самом деле, по ее словам, целенаправленное воздержание может быть неудобным для большинства людей.

Гипертензия придатка яичка, обычно называемая “синими шариками”, - это состояние, при котором яички болят после слишком долгого возбуждения без эякуляции, заявила доктор. Это состояние часто носит временный характер и не опасно.

Но Рена Малик уверена, что когда люди намеренно стараются не мастурбировать, они могут напрягать мышцы таза, вызывая боль в яичках, обильное мочеиспускание и запор. По ее словам, состояние, называемое дисфункцией тазового дна а сочетании с высоким тонусом, может стать причиной, когда беспокойство из-за этого состояния ещё больше усугубляет напряжение.

По словам Рены Малик напомнила, что когда вы мастурбируете и испытываете оргазм, ваш мозг выделяет химические вещества, такие как окситоцин и дофамин, которые заставляют вас чувствовать себя счастливыми и расслабленными. По ее словам, в этом нет ничего плохого.

Также уролог напомнила о результатах исследования в 2019 году, большинство участников которого, как мужчин, так и женщин, сообщили о лучшем качестве сна, когда они испытывали оргазм перед сном.

По словам Малик, еще одна причина, по которой мужчинам не следует участвовать в “No Nut November”, заключается в том, что эякуляция может снизить риск развития рака предстательной железы.

В исследовании, проведенном Европейской урологией в 2016 году, у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, которые сообщали об эякуляции более 21 раза в месяц, вероятность диагностирования рака предстательной железы была ниже, чем у тех, кто эякулировал четыре-семь раз в месяц. Рена Малик уточнила, что такие результаты были получены не в каждой возрастной группе, но считает их по-прежнему значительными.

По ее словам, популярный миф об онанизме утверждает, что он снижает уровень тестостерона у мужчин. В ответ уролог заметила, что некоторые исследования на самом деле выявили небольшое повышение уровня тестостерона при воздержании. Однако есть и результаты тестов, где уровень тестостерона у мужчин может повышаться после оргазма.

Впрочем, рекомендация уролога звучит совсем не категорично.

“Если [воздержание от мастурбации] кажется, что это помогает [мужчинам] обрести большую ясность, и их это не беспокоит, и они чувствуют себя прекрасно, то, безусловно, это прекрасно. Но если у вас возникли проблемы, нет смысла подвергать себя пыткам только потому, что кто-то сказал, что вы должны это сделать”, - заявила она.