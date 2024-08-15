Как избавиться от изжоги без лекарств? Белорусские медики назвали 3 простых способа

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Опубликовано: 15.08.2024 15:59 , Обновлено: 15.08.2024

Врачи Гродненской университетской клиники назвали 3 простых, а главное, бесплатных способа, как избавиться от изжоги. Притом речь идёт не о лекарствах, а о самых банальных методах профилактики, которые способны сократить количество рецидивов неприятного ощущения. Всё, что нужно, — это неукоснительно им следовать.

Врачи напомнили, что изжога возникает в случае, когда нижний отдел пищевода — сфинктер — работает недостаточно хорошо. Из-за того, что он вовремя не закрывается, содержимое желудка поднимается вверх и тем самым вызывает неприятное и знакомое многим чувство жжения. Обычно такое состояние сопровождается отрыжкой, неприятным кислым или горьким привкусом во рту, а также тошнотой и метеоризмом.

Чтобы сократить приступы изжоги, нужно изо дня в день соблюдать профилактику, а именно:

избегать приёмов пищи за 2-3 часа до сна; как можно реже носить тесную одежду; спать, приподнимая головной конец кровати.

[info_b]Если неприятные симптомы повторяются регулярно, человек при этом теряет аппетит и вес, плохо спит, испытывает затруднения при глотании и сильную боль в животе, нужно как можно быстрее обратиться к врачу: это может привести к более серьёзным последствиям.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что мужчине, который страдал от постоянной сильной изжоги, хирурги в Лондоне провели операцию, которую назвали «революционной». Причём, в самом желудке ничего не делали.

Врачи из Лондона заявили, что научились «навсегда» избавлять от изжоги. И уже провели операцию