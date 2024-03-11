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Как быстро избавиться от герпеса? Вот 5 народных рецептов, которые действительно работают

Как быстро избавиться от герпеса? Вот 5 народных рецептов, которые действительно работают
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Время от времени каждого из нас постигает эта напасть. Герпес, или как его ещё называют, "простуда"/"лихорадка", — встречается достаточно часто и проходит сама по себе. Но что делать, если он "выскочил" накануне важного события? Предлагаем вам 5 действенных способов, как быстро от него избавиться.

Самое простое — это лекарства. Они снизят продолжительность и тяжесть симптомов. Эффективнее всего начать лечение в течение первых 48 часов после появления зуда. Так что не упустите момент!

Что делать, если в аптечке нет нужного средства?

  1. Приложите лёд. Чтобы высыпания заживали быстрее, приложите к поражённому участку кубик льда. Но знайте: способ работает только тогда, когда вы почувствовали первые “покалывания”.
  2. Используйте чеснок. Приложите к губе растолчённый зубчик чеснока. Повторяйте три раза в сутки.
  3. Нанесите на герпес зубную пасту. Снять воспаление на первоначальном этапе поможет зубная паста или жидкость для полоскания рта — они угнетают микробы.
  4. Купите сок календулы и вазелин. Сок календулы и вазелин нужно смешать в пропорции 1:1 и наносить на губы 4-5 раз в день. Средство можно использовать как увлажняющую помаду.
  5. Приложите пищевую соду. Соду нужно растворить в стакане горячей воды. Обильно смочите ватный тампон и прикладывайте его к пузырькам. Выполнять, пока вода не остынет.

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Почему появляется герпес?

Причины рецидива или первичного появления болезни заключаются в следующем:

  • сильное переохлаждение;
  • ОРЗ, ОРВИ или любая бактериальная инфекция;
  • хроническое переутомление;
  • сильный стресс;
  • травма (ушиб, рана, ожог, перелом и т.д.);
  • гормональный сбой;
  • гипо- и авитаминоз;
  • резкое похудение («жесткие» диеты и т.д.);
  • обгорание на солнце, а также чрезмерное увлечение солярием.

[info_b]Симптомы герпеса поддаются лечению, но вылечить его полностью невозможно![/info_b]

Что нельзя делать при герпесе?

Врачи настоятельно не рекомендуют  следующее:

  • трогать герпес;
  • наносить мазь пальцем;
  • прижигать пузырьки йодом или спиртом;
  • сдирать волдыри;
  • красить губы;
  • есть кислую или солёную пищу;
  • употреблять арахис, шоколад, изюм, бобовые и некоторые зерновые.

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