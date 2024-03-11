Как быстро избавиться от герпеса? Вот 5 народных рецептов, которые действительно работают

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Опубликовано: 11.03.2024 13:49 , Обновлено: 11.03.2024

Время от времени каждого из нас постигает эта напасть. Герпес, или как его ещё называют, "простуда"/"лихорадка", — встречается достаточно часто и проходит сама по себе. Но что делать, если он "выскочил" накануне важного события? Предлагаем вам 5 действенных способов, как быстро от него избавиться.

Самое простое — это лекарства. Они снизят продолжительность и тяжесть симптомов. Эффективнее всего начать лечение в течение первых 48 часов после появления зуда. Так что не упустите момент!

Что делать, если в аптечке нет нужного средства?

Приложите лёд. Чтобы высыпания заживали быстрее, приложите к поражённому участку кубик льда. Но знайте: способ работает только тогда, когда вы почувствовали первые “покалывания”. Используйте чеснок. Приложите к губе растолчённый зубчик чеснока. Повторяйте три раза в сутки. Нанесите на герпес зубную пасту. Снять воспаление на первоначальном этапе поможет зубная паста или жидкость для полоскания рта — они угнетают микробы. Купите сок календулы и вазелин. Сок календулы и вазелин нужно смешать в пропорции 1:1 и наносить на губы 4-5 раз в день. Средство можно использовать как увлажняющую помаду. Приложите пищевую соду. Соду нужно растворить в стакане горячей воды. Обильно смочите ватный тампон и прикладывайте его к пузырькам. Выполнять, пока вода не остынет.

Почему появляется герпес?

Причины рецидива или первичного появления болезни заключаются в следующем:

сильное переохлаждение;

ОРЗ, ОРВИ или любая бактериальная инфекция;

хроническое переутомление;

сильный стресс;

травма (ушиб, рана, ожог, перелом и т.д.);

гормональный сбой;

гипо- и авитаминоз;

резкое похудение («жесткие» диеты и т.д.);

обгорание на солнце, а также чрезмерное увлечение солярием.

[info_b]Симптомы герпеса поддаются лечению, но вылечить его полностью невозможно![/info_b]

Что нельзя делать при герпесе?

Врачи настоятельно не рекомендуют следующее:

трогать герпес;

наносить мазь пальцем;

прижигать пузырьки йодом или спиртом;

сдирать волдыри;

красить губы;

есть кислую или солёную пищу;

употреблять арахис, шоколад, изюм, бобовые и некоторые зерновые.

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