Как быстро избавиться от герпеса? Вот 5 народных рецептов, которые действительно работают
Время от времени каждого из нас постигает эта напасть. Герпес, или как его ещё называют, "простуда"/"лихорадка", — встречается достаточно часто и проходит сама по себе. Но что делать, если он "выскочил" накануне важного события? Предлагаем вам 5 действенных способов, как быстро от него избавиться.
Самое простое — это лекарства. Они снизят продолжительность и тяжесть симптомов. Эффективнее всего начать лечение в течение первых 48 часов после появления зуда. Так что не упустите момент!
Что делать, если в аптечке нет нужного средства?
- Приложите лёд. Чтобы высыпания заживали быстрее, приложите к поражённому участку кубик льда. Но знайте: способ работает только тогда, когда вы почувствовали первые “покалывания”.
- Используйте чеснок. Приложите к губе растолчённый зубчик чеснока. Повторяйте три раза в сутки.
- Нанесите на герпес зубную пасту. Снять воспаление на первоначальном этапе поможет зубная паста или жидкость для полоскания рта — они угнетают микробы.
- Купите сок календулы и вазелин. Сок календулы и вазелин нужно смешать в пропорции 1:1 и наносить на губы 4-5 раз в день. Средство можно использовать как увлажняющую помаду.
- Приложите пищевую соду. Соду нужно растворить в стакане горячей воды. Обильно смочите ватный тампон и прикладывайте его к пузырькам. Выполнять, пока вода не остынет.
Почему появляется герпес?
Причины рецидива или первичного появления болезни заключаются в следующем:
- сильное переохлаждение;
- ОРЗ, ОРВИ или любая бактериальная инфекция;
- хроническое переутомление;
- сильный стресс;
- травма (ушиб, рана, ожог, перелом и т.д.);
- гормональный сбой;
- гипо- и авитаминоз;
- резкое похудение («жесткие» диеты и т.д.);
- обгорание на солнце, а также чрезмерное увлечение солярием.
[info_b]Симптомы герпеса поддаются лечению, но вылечить его полностью невозможно![/info_b]
Что нельзя делать при герпесе?
Врачи настоятельно не рекомендуют следующее:
- трогать герпес;
- наносить мазь пальцем;
- прижигать пузырьки йодом или спиртом;
- сдирать волдыри;
- красить губы;
- есть кислую или солёную пищу;
- употреблять арахис, шоколад, изюм, бобовые и некоторые зерновые.
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