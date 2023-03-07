Как будут работать поликлиники в Беларуси 8 марта
Как будут работать белорусские поликлиники в праздничный день 8 марта? Об этом рассказали информагентству Sputnik в Главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома.
Чиновники сообщили, что в среду, 8 марта, поликлиники будут закрыты. За срочной помощью следует обращаться в приемное отделение медучреждения.
Вероятно, то же касается и работы больниц, а также республиканских научно-практических центров (РНПЦ). Ведь в прошлом году, по данным Минздрава, учреждения работали «по графику праздничного дня».
Кроме того, 7 марта в поликлиниках может быть сокращенный день, если это прописано в коллективном договоре.
Напомним, Совет министров Беларуси объявил 8 марта нерабочим днем. При этом, отрабатывать его не нужно. Таким образом белорусы в марте получат дополнительный выходной: вместо 8 дней будет 9.
К слову, расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны составит 173 или 175 часов при 40-часовой рабочей неделе.
Появился график рабочих и выходных дней белорусов на март