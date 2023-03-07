Как будут работать поликлиники в Беларуси 8 марта

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Опубликовано: 07.03.2023 12:28 , Обновлено: 07.03.2023

Как будут работать белорусские поликлиники в праздничный день 8 марта? Об этом рассказали информагентству Sputnik в Главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома.

Чиновники сообщили, что в среду, 8 марта, поликлиники будут закрыты. За срочной помощью следует обращаться в приемное отделение медучреждения.

Вероятно, то же касается и работы больниц, а также республиканских научно-практических центров (РНПЦ). Ведь в прошлом году, по данным Минздрава, учреждения работали «по графику праздничного дня».

Кроме того, 7 марта в поликлиниках может быть сокращенный день, если это прописано в коллективном договоре.

Напомним, Совет министров Беларуси объявил 8 марта нерабочим днем. При этом, отрабатывать его не нужно. Таким образом белорусы в марте получат дополнительный выходной: вместо 8 дней будет 9.

К слову, расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны составит 173 или 175 часов при 40-часовой рабочей неделе.

Появился график рабочих и выходных дней белорусов на март