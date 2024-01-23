Что делать, если вы плохо спите? Эксперт посоветовал использовать по утрам простой метод 15х15х15

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Опубликовано: 23.01.2024 12:55 , Обновлено: 23.01.2024

Зимой многие люди испытывают огромные проблемы со сном, что сказывается на их здоровье. Но все, что нужно, - это изменить свои привычки. Если вы спите слишком мало или просыпаться по ночам стало нормой, срочно принимайте меры. Эксперт назвал три принципа, которые стоит применять по утрам.

Существует множество причин плохого сна, самые распространенные из которых - стресс, синий свет (от компьютеров, смартфонов и телевизоров) и нехватка витаминов в организме.

Многие люди предпочитают покупать травяные чаи или лекарства для сна, которые дают кратковременный эффект, поскольку они продолжают испытывать нехватку сна. В результате они попадают в замкнутый круг, и их биологические часы начинают сбиваться. Чтобы избавиться от этих проблем со сном, стоит попробовать другие методы.

Все, что вам нужно сделать, - это внедрить привычки, которые полезны для вашего сна. Не многие знают, что на проблемы со сном влияет дефицит витамина D, который поставляют нам солнечные лучи. Зимой хорошую погоду трудно застать, и именно в это время года многие страдают от непреодолимой бессонницы. Сезонное аффективное расстройство, или САР, очень распространено в это время и вызвано отсутствием доступа к дневному свету, что просто выливается в плохой сон.

Метод 15х15х15

Ключ к успеху или качественному сну - программирование собственного циркадного ритма. На засыпание влияет утро, и вам следует ввести 15-минутный ритуал, когда вы просыпаетесь, который даст потрясающие результаты. Его посоветовал доктор Майкл Брюс, психолог и специалист по сну. Он назвал его “15 x 15 x 15” и представил его в своем аккаунте TikTok под ником @thesleepdoctor. В чем его суть?

Для начала, после пробуждения, вам нужно сделать 15 глубоких вдохов, которые быстро приведут вас в чувство. Они помогут насытить сонное тело кислородом, который подействует гораздо лучше, чем кофе.

Затем пришло время выпить 15 унций воды, что соответствует примерно 450 мл, или более чем 1,5 стаканам воды. После сна организм обезвожен, и именно вода, а не кофеин, будет стимулировать вас гораздо быстрее.

В качестве завершающего шага вам следует побыть 15 минут на солнце, то есть выйти на небольшую прогулку или просто открыть шторы и встать у окна. Так вы обеспечите свой организм дозой натурального витамина D, который улучшит засыпание и повлияет на крепкий и здоровый сон.

[link href=“https://www.tiktok.com/@thesleepdoctor?refer=embed” title=“@thesleepdoctor” target=“_blank” rel=“noopener”] @thesleepdoctor [/link] I do this every morning!☀️The 3 15’s! 15 ounces of water, 15 minutes of sunlight and 15 deep breaths. Try it! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sleeptok?refer=embed” title=“sleeptok” target=“_blank” rel=“noopener”] #sleeptok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/insomniatiktok?refer=embed” title=“insomniatiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #insomniatiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/insomnia?refer=embed” title=“insomnia” target=“_blank” rel=“noopener”] #insomnia [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fy?refer=embed” title=“fy” target=“_blank” rel=“noopener”] #fy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Pieces-Solo-Piano-Version-6777274113254754306?refer=embed” title=”♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic [/link]

Однако зимой, когда солнце радует нас нечасто, витамин D можно получить в синтетическом виде или же из продуктов. Например, дефицит витамина D поможет восполнять употребление в пищу:

жирной рыбы, такой как лосось и скумбрия;

грибов;

яичных желтков;

некоторых витаминизированных апельсиновых соков.

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