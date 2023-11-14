Хватит 3-5 минут в день. Врач показал, как легко избавиться от второго подбородка

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Опубликовано: 14.11.2023 12:10 , Обновлено: 14.11.2023

Многим людям, независимо от того стройные они или нет, не нравится, как выглядит второй подбородок (иногда это даже негативно сказывается на их самооценке). Но не всегда есть время и возможность для длительных и сложных процедур по его устранению. Поэтому мануальный терапевт предложил "простое упражнение" от дряблого второго подбородка. Для этого понадобится всего лишь несколько минут в день и один предмет.

Доктор Майкл Роу из американского центра декомпрессии и хиропрактики SpineCare поделился своей бесплатной методикой в TikTok. В ролике, который длится менее минуты, он поделился нехитрым способом укрепить мышцы челюсти и шеи.

Что же нужно делать? Во-первых, приобрести теннисный мяч (если у вас его нет). Затем следуйте этой схеме:

поместите теннисный мяч под подбородок;

максимально прижмите подбородок к груди;

удерживайте в таком положении в течение пяти секунд;

расслабьтесь и повторите 10 - 15 раз.

[info_b]То есть, упражнение займет всего 1-1,5 минуты.[/info_b]

При этом, с каждым повторением старайтесь прижимать теннисный мяч к груди все сильнее. Во время вдавливания теннисного мяча в грудь шеей вы должны почувствуете, как напрягаются мышцы шеи.

[link href=“https://www.tiktok.com/@drmichaelrowe?refer=embed” title=“@drmichaelrowe” target=“_blank” rel=“noopener”] @drmichaelrowe [/link] How to Get Rid of a Double Chin [link href=“https://www.tiktok.com/tag/doublechin?refer=embed” title=“doublechin” target=“_blank” rel=“noopener”] #doublechin [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/doublechinreduction?refer=embed” title=“doublechinreduction” target=“_blank” rel=“noopener”] #doublechinreduction [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/doublechinexercise?refer=embed” title=“doublechinexercise” target=“_blank” rel=“noopener”] #doublechinexercise [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-Dr-Michael-Rowe-SpineCare-7184951155099831086?refer=embed” title=”♬ original sound - Dr. Michael Rowe | SpineCare” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Dr. Michael Rowe | SpineCare [/link]

Доктор Роу посоветовал выполнять это упражнение два-три раза в день , чтобы избавиться от двойного подбородка. Таким образом, упражнение займет всего лишь 3-5 минут в сутки.

Однако, при возникновении болезненности терапевт рекомендовал дать себе время на восстановление.

Почему появляется второй подбородок?

Три возможные причины появления двойного подбородка озвучил доктор Хавьер Зелайя. По его словам, это может быть связано с:

генетикой;

возрастом;

осанкой.

“Если вы видите человека с лишним жиром под подбородком, но в остальном он выглядит здоровым, то, скорее всего, причиной появления двойного подбородка является семейная история”, — отметил он.

К появлению двойного подбородка также может привести старение, поскольку коллаген в коже становится тоньше и слабее.

“Белки в коже отвечают за то, чтобы кожа была наполненной, упругой и эластичной. Со временем организм вырабатывает все меньше этих белков, что приводит к провисанию кожи, в том числе и кожи под челюстью”, — объяснил эксперт.

Кроме того, развитию двойного подбородка может способствовать неправильная осанка. Поскольку люди часто смотрят вниз, на свои телефоны, неудивительно, что у них появляется двойной подбородок.

Как еще можно убрать второй подбородок?

К надежным способам борьбы со вторым подбородкам эксперты относят:

ежедневную гимнастику (например, кроме выше предложенного упражнения, вы можете попробовать повороты головы, подтягивания подбородка к груди или улыбаться с закрытыми губами).

массаж (это поможет улучшить кровообращение и уменьшить отечность, что в свою очередь поможет снизить двойной подбородок).

салонные процедуры (липолитические инъекции, липосакция).

Кроме того, так как плохая осанка может способствовать образованию двойного подбородка, старайтесь держать спину прямо и подбородок поднятым.

А еще к накоплению жира в области подбородка может привести стресс. Попробуйте различные методы релаксации, такие как йога, медитация или массаж, чтобы снизить его уровень.

Важно помнить, что избавление от двойного подбородка может занять время и требует постоянных усилий. Не ожидайте мгновенных результатов и будьте терпеливы.

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