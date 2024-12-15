Хуже чем конфеты и пирожные? Учёные назвали опасный продукт, который угрожает сердцу

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Опубликовано: 15.12.2024 10:23 , Обновлено: 15.12.2024

Шведские учёные опубликовали результаты исследования, которое длилось около 20 лет. В них говорится, что есть продукт, который куда опаснее конфет и пирожных, и при регулярном потреблении может привести к риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В 1997-2009 годах в исследовании учёных приняло участие почти 70 000 взрослых. Все они годами заполняли анкеты о том, сколько калорий они получают из трех самых популярных источников сахара: газированных и сладких напитков, меда или варенья, и сладостей, таких как пирожные, конфеты или мороженое.

Исследователи также изучили данные Шведского реестра здравоохранения, чтобы выяснить, у скольких испытуемых в течение лет исследования развились сердечно-сосудистые заболевания.

На момент начала исследования участникам в среднем было 60 лет, и средний индекс массы тела (ИМТ) составлял 25,3 (это означает, что у них был небольшой избыточный вес). В среднем 9,1% их ежедневных калорий приходилось на сахар.

После более чем двух десятилетий наблюдения почти у 26 000 человек были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Public Health, показал, считают исследователи, что большое количество калорий, содержащихся в газированных и подслащенных напитках, связано с более высоким риском инсульта, сердечной недостаточности, аневризм и фибрилляции предсердий.

«Одна из причин, по которой потребление подслащенных напитков увеличивает риск этих заболеваний, заключается в том, что повышенный уровень сахара в крови и уровень инсулина приводят к внутреннему воспалению, которое лежит в основе многих заболеваний», — пояснила Саманта Хеллер, доктор медицинских наук, клинический диетолог из Нью-Йорка.

При этом исследование показало, что люди, которые время от времени баловали себя сладостями, такими как пирожные, шоколад и конфеты, имели меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто никогда не ел сладости вовсе.

Традиционно накануне Нового года реклама газированных напитков заполняет ТВ и интернет. Поэтому в этот период белорусам нужно быть особенно бдительными.

Людям, которые очень любят газированные напитки, учёные рекомендовали заменить их более здоровыми альтернативами. Например, чаем, кофе или молоком. Домашние смузи также являются отличным способом получить сладкий вкус и дополнительные питательные вещества в напитке без лишнего добавления сахара, предложило издание Everydayhealth.

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