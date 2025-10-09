Госстандарт запретил в Беларуси российский шоколад, потому что не шоколад

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Опубликовано: 09.10.2025 11:38 , Обновлено: 09.10.2025

Государственный комитет по стандартизации Беларуси (Госстандарт) пополнил свой реестр опасной продукции. В огромном списке продукции, не прошедшей контроль белорусских проверяющих, оказался шоколад двух российских производителей, который, исходя из действующих технических регламентов, шоколодом считаться не может.

Так, не прошёл проверку молочный шоколад “Лёвушка детям” от российской кондитерской фабрики им. Н. К. Крупской, которую в Беларусь импортировало ООО “Витрум плюс”.

В Госстандарте пояснили, что состав этой продукции не соответствует шоколадному ГОСТу: массовая доля эквивалентов масла какао в плитке почти в 5 раз превысила норму - 24,8% при предельном показателе в 5%. А вот суммарное содержание масла какао и молочного жира оказалось меньше - 10,1% при норме 25% и более.

Схожие нарушения проверяющие обнаружили при проверке пористого шоколада с коньяком “Победа вкуса” московской кондитерской фабрики «ПОБЕДА». В нём эквиваленты какао-масла составили 7,72% при норме не более 5%.

“Это вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства шоколада, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается”, - прокомментировали нарушение специалисты.

Ранее главный технолог СОАО «Коммунарка» Ирина Мацыгуд объяснила журналистам Telegraf.news, чем «элитный» шоколад отличается от обычного и почему такая продукция дороже и чем она лучше обычной.

Чем «элитный» шоколад отличается от обычного? На «Коммунарке» рассказали, что в составе