Гомельский госсаннадзор нашел плесень в популярном у белорусов чае

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Опубликовано: 14.08.2025 10:29 , Обновлено: 14.08.2025

Государственный санитарный надзор Гомеля в августе обнаружил партию популярного чая, которая "не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю". В частности, в нем содержание плесеней превысило допустимый уровень.

Как рассказали специалисты, речь идет о чае зеленом байховом Tess в пакетиках для разовой заварки. Изготовитель — ООО «ОРИМИ», 188682, Россия.

Кроме того, повышенное содержание плесеней гомельские эксперты обнаружили и в очищенном грецком орехе от китайского изготовителя SHIJIAZHUANG EVERGREAT TRADING CO. LTD HEBEL SHIJIAZHUANG.

Их также запретили к обращению на белорусском рынке.

Ранее Telegraf.news писал, что санитарно-эпидемиологическая служба Гомельской области 31 июля рассказала о результатах очередной серии проверок качества продукции в магазинах региона. На этот раз не прошли проверку популярная шашлычная приправа из Польши и российский чай, которые ввезли в Беларусь два минских поставщика.

Светлогорский госсаннадзор нашёл плесень в популярной шашлычной приправе