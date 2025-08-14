Гомельский госсаннадзор нашел плесень в популярном у белорусов чае
Государственный санитарный надзор Гомеля в августе обнаружил партию популярного чая, которая "не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю". В частности, в нем содержание плесеней превысило допустимый уровень.
Как рассказали специалисты, речь идет о чае зеленом байховом Tess в пакетиках для разовой заварки. Изготовитель — ООО «ОРИМИ», 188682, Россия.
Кроме того, повышенное содержание плесеней гомельские эксперты обнаружили и в очищенном грецком орехе от китайского изготовителя SHIJIAZHUANG EVERGREAT TRADING CO. LTD HEBEL SHIJIAZHUANG.
Их также запретили к обращению на белорусском рынке.
Ранее Telegraf.news писал, что санитарно-эпидемиологическая служба Гомельской области 31 июля рассказала о результатах очередной серии проверок качества продукции в магазинах региона. На этот раз не прошли проверку популярная шашлычная приправа из Польши и российский чай, которые ввезли в Беларусь два минских поставщика.
Светлогорский госсаннадзор нашёл плесень в популярной шашлычной приправе