Светлогорский госсаннадзор нашёл плесень в популярной шашлычной приправе

Опубликовано: 31.07.2025 15:46 , Обновлено: 31.07.2025

Санитарно-эпидемиологическая служба Гомельской области 31 июля рассказала о результатах очередной серии проверок качества продукции в магазинах региона. На этот раз не прошли проверку популярная шашлычная приправа из Польши и российский чай, которые ввезли в Беларусь два минских поставщика.

Так, Госсаннадзор Светлогорского района изъял партию приправы для шашлыка популярной польской торговой марки Cykoria S.A., которую в Беларусь ввезла минское ООО “Аваланторг”. Партия приправы со штриховым кодом 5900288170158 не прошла проверку по микробиологическому показателю - в продукции обнаружили недопустимый уровень содержания плесеней.

По той же причине уже в Брагинском районе забраковали партию пакетированного зелёного чая “Гавайский мохито” GRAND Supreme” (штрхкод 4606484012490) российского изготовителя ООО “Санти”, которую ввёз в Беларусь ЧП “КМ-Фуд”.

“Госсаннадзором приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции”, - заверили в санслужбе Гомельщины.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне в Гомельской санэпидемслужбе предупредили белорусов, что с наступлением лета и началом сезона сбора грибов и ягод, необходимо проверять их на содержание цезия-137. Этот радиоактивный элемент способен накапливаться в организме, причиняя вред здоровью. Впрочем, если про урожай в лесу и так все знают, эксперты предупредили об опасности в других продуктах.

Новость Телеграф