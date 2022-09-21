Голова медузы и банкнотная кожа. Врач назвал еще три тревожных сигнала о проблемах с печенью

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Опубликовано: 21.09.2022 17:01 , Обновлено: 21.09.2022

Заболевания печени могут протекать бессимптомно в течение многих лет. Многие люди даже не подозревают, что у них есть проблема, потому что у них ничего не болит. Но все же тревожные сигналы можно увидеть на коже. О них рассказал польский гепатолог и инфекционист Кшиштоф Герлотка.

«Печень не имеет сенсорной иннервации, поэтому, если в ней происходит что-то плохое, она очень долго не подает никаких сигналов», — рассказал он.

По словам врача, у печени очень большой резерв, особенно в случае хронических вирусных или связанных с алкоголем заболеваний, и до появления первых симптомов могут пройти годы или даже десятилетия.

Даже если появляются первые симптомы, связать их с такими недугами сложно. В основном они атипичны и появляются, например, на коже.

Одним из тревожных сигналов является стойкий зуд . Это наиболее распространенный кожный симптом при поражении печени.

Кроме того, знаком может быть пальмарная эритема — покраснение появляется на обеих ладонях, с внутренней сторон (но может быть и на ступнях), голова медузы — расширение вен вокруг пупка, желтые пучки — подкожные отложения холестерина.

А еще — так называемая « банкнотная кожа », или кожа бумажных денег (бумажных долларов). Ее можно увидеть особенно у больных циррозом печени. Кожа становится настолько сухой, что напоминает бумагу. Она тонкая и морщинистая. На ней также видны расширенные кровеносные сосуды, широко известные как паукообразные вены.

Это изменение внешнего вида кожи можно увидеть на шее, груди, спине, щеках и руках.

Другие неспецифические симптомы больной печени: слабость и усталость, вялость, тошнота, отсутствие аппетита, боль в мышцах, метеоризм, изменение цвета стула (бледно-желтый стул), изменение цвета мочи (темнее, чем обычно).

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