Главный санврач предупредила белорусов о новом коронавирусе, который меняет голос

Опубликовано: 02.09.2025 17:52 , Обновлено: 08.09.2025

Минздрав предупредил о возможном росте заболеваемости острыми респираторными инфекциями с приходом осени и рассказал о новом подварианте омикрона «Стратус», который в Беларуси пока не выявлен, но уже циркулирует в соседних странах.

Как сообщила госагентству БелТА замминистра здравоохранения Светлана Нечай, у «Стратуса» есть одна особенность, отличающая его от других штаммов.

Характерный признак заболевания — изменение голоса, охриплость или осиплость, пояснил источник. По их данным, в странах, где вирус уже распространился, он не вызывает более тяжёлого течения болезни и серьёзных осложнений, хотя и отличается высокой заразностью.

Главный санитарный врач утверждает, что появление новых подвариантов — это обычный жизненный цикл вируса, и сейчас «Стратус» в Беларуси в ходе мониторинга не выявлен.

Что касается общей ситуации с ОРИ, то, по прогнозам Минздрава, в сентябре ожидается «определённый рост заболеваемости», который будут формировать в основном «негриппозные вирусы» — риновирусы, аденовирусы и другие.

В ведомстве порекомендовали белорусам запланировать вакцинацию против гриппа на октябрь — ноябрь, назвав этот период «наиболее благоприятным» для формирования устойчивого иммунитета.

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