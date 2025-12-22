Глава Минздрава упрекнул белорусов в «своеобразной ментальности» - «Меняем стратегию»

Опубликовано: 22.12.2025 07:42 , Обновлено: 22.12.2025

Министр здравоохранения Александр Ходжаев упрекнул белорусов в «своеобразной ментальности», из-за чего люди, по его мнению, уделяют себе и своему состоянию здоровья недостаточно внимания. При этом в самой стране, по его словам, есть все необходимые медицинские ресурсы для лечения, профилактики и реабилитации, причём доступны они не только жителям столицы, но регионов.

“Ментальность белоруса, она очень своеобразная, очень интеллигентная. И мне кажется, она очень добрая. Мы терпеливые люди. Мы больше подставим кому-то плечо и позаботимся о ком-то, но не о себе”, - упрекнул Ходжаев белорусов, отметив также, что жители больших городов, таких как Минск и областные центры, относятся к своему здоровью иначе, чем жители малых агрогородков и деревень.

В качестве показательного примера он привёл белорусского механизатора Павла Шутило, который в этом году стал одним из лидеров по намолоту зерна в уборочную кампанию.

“У меня как у доктора сразу вопрос: сколько он работал? С моей точки зрения - больше 12 часов. Он полностью самоотдался ради продовольственной безопасности страны. Да, он герой, победил. Но мы должны дать ему возможность профилактики и реабилитации. К здоровью нужно относиться самосохранно”, - взглянул Ходжаев на рекордные цифры белорусских аграриев с другой перспективы.

При этом, по мнению главы Минздрава, у белорусов есть всё необходимое для поддержания своего здоровья.

“Никто не скажет, что у нас нет возможностей. Кислород чистый, продукты питания высокого качества. Активный образ жизни продвигаем в районных центрах, агрогородках. Информация о том, как жить правильно, есть. Но главный вопрос: исполняем ли мы эти рекомендации? Знаем свой генетический код, знаем профилактику - используем в повседневной практике? Убежден, немногие скажут “да"", - заявил Ходжаев в эфире гостелеканала СТВ.

Он подчеркнул, что в Беларуси есть “реальные, а не популистские” медицинские ресурсы, которые, по его словам, “доступны всем, не только минчанам”. При этом министр признал, что проблемы со стороны медиков также присутствуют.

“Есть случаи, когда кто-то, в том числе по недосмотру врачей или некачественному исполнению должностных обязанностей, допускает такое, что человек остается без внимания”, - признал Ходжаев, пообещав работать над качеством медицинских услуг ежедневно.

“Меняем стратегию, создаем межрайонные центры для большего качества и доступности нашим сельчанам, чтобы они не ощущали всех этих вопросов, связанных с тем, что в городе лучше”, - заявил Ходжаев.

Напомним, ранее Ходжаев, подводя итоги объявленного в Республике “Года благоустройства”, заявил о необходимости развития дорожной инфраструктуры для улучшения качества жизни. Он связал общую тему “качества” с системой здравоохранения, заявив, что качество является “базой, от которой зависит удовлетворение народа своим государством”.

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