Не хотите повышения холестерина? Кардиологи посоветовали начать с одного незначительного изменения

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Опубликовано: 23.07.2025 14:56 , Обновлено: 23.07.2025

Сердечно-сосудистые заболевания - бич современности. Они остаются основной причиной смерти в Беларуси и во всем мире. Люди не могут контролировать все факторы риска, но есть такие, что под силам всем белорусам. Причем часто нужно произвести незначительную корректировку своего рациона, чтобы значительно снизить риски смерти, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Одним из ключевых аспектов является контроль уровня холестерина. Но и тут желание употреблять здоровую пищу может столкнуться с преградами в виде маркетинговых уловок производителей, или просто собственного незнания. Именно поэтому часто белорусы неосознанно употребляют продукты, вредные для сердца.

Доктор Патрик Ки, кардиолог клиники Vital Heart & Vein в Хьюстоне, рассказал, что даже небольшие изменения в ежедневном рационе могут оказать значительную пользу для здоровья.

«Регулярное и долгосрочное развитие здоровых привычек может снизить риск инфаркта и инсульта», — заверил медик.

В свод очередь, доктор Брэдли Сервер, интервенционный кардиолог и медицинский директор VitalSolution, объяснил, что именно насыщенные жиры значительно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования подтверждают, что они оказывают большее влияние на уровень холестерина, чем сам холестерин, поступающий с пищей.

И тут важный момент. Насыщенные жиры содержатся не только в красном мясе, что все и так знают, но и в жирных молочных продуктах . Они тоже могут значительно повышать уровень «плохого» холестерина, объяснил доктор Бхавна Сури из Manhattan Cardiology в Нью-Йорке.

[inf] Плохой холестерин способствует образованию атеросклеротических бляшек, которые сужают артерии, увеличивая риск сердечного приступа и инсульта.[/inf]

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, насыщенные жиры не должны превышать 6% от суточного потребления калорий, что соответствует примерно 13 г на 2000 ккал. Как этого добиться?

Сложности с выбором продуктов

Ограничение именно насыщенных жиров в рационе может быть сложным. Все дело в том, что они присутствуют во многих популярных продуктах, таких как фастфуд, а также в фабричной выпечке и мороженом.

Мало того, верить этикеткам на продуктах тоже можно не всегда. Они часто вводят в заблуждение. «Продукты с маркировкой “пониженное содержание жира” часто содержат большое количество сахара или соли», — предупредил доктор Ки. А ещё в них могут быть растительные заменители животного жира.

Так что теперь, нужно избегать молока и сметаны?

Молоко и молочные продукты содержат холестерин , но его количество зависит от вида продукта и жирности.

Людям с повышенным рисками сосудистых заболеваний стоит помнить:

Жирные молочные продукты (цельное молоко, сливки, сливочное масло, сыры 40-50% жирности) – содержат насыщенные жиры , которые могут повышать уровень ЛПНП (“плохого” холестерина) .

(цельное молоко, сливки, сливочное масло, сыры 40-50% жирности) – содержат , которые могут повышать уровень . А вот обезжиренные и маложирные продукты (молоко 0,5-1,5%, кефир 1%, творог 5%) – почти не влияют на холестерин и могут быть частью здорового рациона.

(молоко 0,5-1,5%, кефир 1%, творог 5%) – почти не влияют на холестерин и могут быть частью здорового рациона. В то же время, ферментированные продукты (кефир, йогурт, простокваша) – могут оказывать положительное влияние на липидный профиль благодаря пробиотикам.

Белорусам не надо отказываться от молочных продуктов. Просто выбирайте молочные продукты с пониженной жирностью (но не полностью обезжиренные, так как они теряют часть полезных веществ). Благо, в магазинах страны полно вариантов белорусского молока, кефира, греческого йогурта, творога с пониженной жирностью.

В то же время, надо ограничить потребление сливочного масла, сливок и жирных сыров, а ещё йогуртов с содержанием сахара (особенно при повышенном холестерине).

Стоит также попробовать включить в рацион растительные альтернативы молока (овсяное, миндальное молоко), но снова-таки надо смотреть на содержание сахара и соли в таких напитках.

[inf]Важно! Если же у вас есть гиперхолестеринемия, проконсультируйтесь с врачом или диетологом для получения персонализированных рекомендаций.[/inf]

Можно ли заменить сливочное масло и сыры растительными заменителями?

А вот это делать надо с особой осторожностью. Трансжиры, то есть гидрогенизированные растительные масла, признаны самым вредным для здоровья типом жирных кислот . О чем недвусмысленно говорится в отчёте ВОЗ.

Их чрезмерное потребление имеет катастрофические последствия для здоровья, в том числе значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

[inf] Трансжиры, или трансизомеры жирных кислот (ТЖК), – ненасыщенные жирные кислоты промышленного или натурального происхождения. Каждый год употреблением трансжиров промышленного производство обусловлено более 278 000 случаев смерти во всем мире, говорится в отчёте ВОЗ. Они способствуют закупорке артерий, увеличивая риск сердечных приступов и смерти.[/inf]

Где содержатся трансжиры? Какие продукты лучше исключить из рациона?

Фастфуд

Блюда фастфуда особенно опасны, так как содержат трансжиры во многих ингредиентах: жареном мясе, хлебобулочных изделиях с длительным сроком хранения, готовых соусах и т.д. Гидрогенизированные растительные масла не только искусственно продлевают срок годности фастфуда, но и усиливают его вкус.

Очень высокая температура, используемая для жарки, еще больше ускоряет накопление токсичной фракции жирных кислот.

Соленые закуски

Чипсы, хрустящие хлебцы, крекеры и другие соленые закуски - благодаря трансжирам они становятся более хрустящими и вкусными. Скорее всего, чем больше чипсы или крекеры хрустят, тем больше гидрогенизированных растительных масел они содержат. Это можно проверить, почитав на этикетке.

Продукты быстрого приготовления

Супы в пакетах, концентраты для супов и соусов. Благодаря трансжирам они имеют более длительный срок хранения. Кроме того, они содержат химические разрыхлители, красители и глутамат натрия.

Кондитерские изделия

Оказывается, больше всего трансжиров мы потребляем с кондитерскими изделиями. Особенно опасны для здоровья продукты, жаренные во фритюре (например, пончики) - а жир, используемый в кондитерском производстве, чаще всего представляет собой частично гидрогенизированное растительное масло.

Потребление трансжиров в больших количествах увеличивает риск развития рака толстой кишки на 86%.

Сладости

Особенно торты и печенье, изделия с кремами на основе маргарина и батончики с длительным сроком хранения. Помимо гидрогенизированных растительных масел, они содержат много сахара и других подсластителей.

Твердые маргарины

Именно трансжиры сохраняют маргарин в твердом состоянии. Лучше покупать маргарины с максимально мягкой, почти пастообразной консистенцией.

Глобальные инициативы

Всемирная организация здравоохранения стремится к полному запрету трансжиров в продуктах питания.

Многие страны уже приняли решение об ограничении или запрете трансжиров, включая Данию, Швейцарию, Канаду, Великобританию и США.

В Беларуси производители не обязаны указывать содержание трансжиров на продуктах. Однако ВОЗ рекомендует, чтобы содержание трансжиров в суточном рационе не превышало 1% от общего количества калорий (около 2 г при потреблении 2000 ккал).