Этот фрукт может помочь белорусам заснуть. Всего 65 копеек за штуку

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Опубликовано: 25.02.2025 15:04 , Обновлено: 25.02.2025

Этот фрукт, известный также как китайский крыжовник, не только освежает своим вкусом, но и приносит пользу здоровью, особенно когда речь идёт о качестве сна. И всё это по доступной цене. Так что это за фрукт и так ли он хорош на самом деле?

Киви стал популярным не только благодаря своему «кисло-сладкому» вкусу, но и благодаря множеству полезных свойств. Этот фрукт легкодоступен: в одном из популярных сервисов доставки продуктов в Беларуси можно приобрести его по цене около 65 копеек за штуку. Почему так? Потому что килограмм киви стоит 7,69 рубля, а вес одного плода составляет 80-90 граммов.

Но киви — это больше, чем просто вкусный перекус. В нём содержатся вещества, способствующие улучшению сна и общего состояния организма.

Киви против проблем со сном

Киви известен своей способностью значительно улучшать качество сна. Научные исследования показали, что регулярное употребление этого фрукта перед сном помогает быстрее заснуть и увеличивает продолжительность фаз глубокого сна. За это отвечают содержащиеся в киви серотонин и антиоксиданты .

Исследования продемонстрировали, что люди, употреблявшие различные сорта киви, отмечали более продолжительный сон, меньшее количество пробуждений в течение ночи, а также лучшее восстановление после физических нагрузок и стресса.

Пищевая ценность киви

Киви — настоящий кладезь витаминов и минералов. Этот фрукт довольно низкокалорийный: в одном плоде, по разным данным, всего 42-55 ккал. Он содержит большое количество витамина С (больше, чем в цитрусовых!) и клетчатку , улучшающую пищеварение. Кроме того, киви богат калием, витаминами K и E, антиоксидантами и другими питательными веществами, оказывающими благотворное влияние на здоровье.

Как включить киви в рацион?

Киви можно есть по-разному : в свежем виде, добавлять во фруктовые салаты, смузи или овсянку. При выборе обращайте внимание на упругость плода — это гарантирует свежесть и лучший вкус. И помните, что кожура киви съедобна (после тщательного мытья) и содержит много клетчатки, поэтому не стоит её выбрасывать.

Регулярное употребление киви приносит много пользы для здоровья, особенно тем, кто страдает от проблем со сном. Это не только вкусная, но и полезная инвестиция в хорошее самочувствие. Благодаря своим свойствам, киви — один из тех фруктов, которым стоит быть в вашей фруктовой корзинке.

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