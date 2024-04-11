Это простое упражнение в кровати быстро приведет вас в форму. А какое сделать во время чистки зубов?

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Опубликовано: 11.04.2024 12:00 , Обновлено: 11.04.2024

Если вы хотите поддерживать свое тело в форме, совсем не обязательно проводить изнуряющие тренировки. Всего трех небольших упражнений достаточно, чтобы оставаться в форме долгое время — и они работают в постели, во время приготовления кофе или чистки зубов.

Вам даже не понадобится коврик, потому что домашняя тренировка начинается там, где вы находитесь утром - в постели, в ванной и на кухне.

Как укрепить спину в постели

Для этого упражнения вам даже не придется вставать с кровати. Вы можете легко укрепить спину из удобного положения лежа.

Для этого положите кончики пальцев на виски и разведите согнутые руки в стороны от тела.

Из этого положения поднимайте туловище и голову примерно на 20 секунд. Затем плавно опустите тело обратно на матрас и повторите все сначала.

Простое упражнение при чистке зубов

Каждое утро вы тратите две-три минуты на чистку зубов. Почему бы не использовать это время активно Идеальный вариант - короткая тренировка для ног.

Приведите икры в форму следующим образом: встаньте на цыпочки и равномерно перекатывайтесь от подушечек стоп к пяткам. Старайтесь, чтобы в ногах оставалось как можно больше напряжения.

Если у вас хорошее чувство равновесия, вы также можете попробовать упражнения на одной ноге. Для этого встаньте на левую ногу и поднимите правую ногу горизонтально назад до уровня ягодиц, затем снова опустите ногу.

Повторите движение 20 раз, а затем поменяйте ноги. Для лучшей опоры во время этой тренировки можно опереться на край раковины или ванны.

Упражнение для ягодиц

Вы также можете позаботиться о своей фигуре, пока готовите кофе или чай.

Для этого сожмите ягодицы на 10-15 секунд, а затем снова отпустите их. Это пробуждает мышцы после ночного отдыха и, если повторять это упражнение регулярно, делает попу упругой.

Ранее Telegraf.news писал, что если вы просыпаетесь утром и чувствуете себя “разбитым”, это может быть признаком того, что пора заменить подушку. Как это проверить? Есть простой и быстрый способ.

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