Эти 5 изменений кожи должны вас насторожить. Врач объяснила, когда нужно срочно обследоваться

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Опубликовано: 20.01.2025 13:09 , Обновлено: 20.01.2025

Врачи предупреждают: некоторые даже незначительные изменения кожи могут указывать на рак, поэтому их нужно обследовать как можно скорее. Вот 5 признаков, по которым вы поймете, что нужно идти к врачу.

Британский эксперт Фиона Каллингем призвала людей обращать внимание на пять изменений кожи, поскольку их своевременное обнаружение может спасти жизнь. Стоит отнестись серьезно, ведь эти заболевания ежегодно поражает более 170 тыс. только в Великобритании, не говоря про статистику по всему миру. Как и в случае с любой болезнью, чем раньше заметите симптомы, тем быстрее сможете обратиться за необходимым лечением и не допустить страшные последствия.

[info_b]Фиона Каллингем - британский обозреватель в области здравоохранения, специализирующаяся на медицинских исследованиях, симптомах заболеваний и состояний, реальных историях из жизни и актуальных проблемах общественного здравоохранения.[/info_b]

Специалист по раку кожи доктор Эмили Альфонси из клиники Shade Skin Clinic также назвала эти изменения кожи, которые ни в коем случае нельзя игнорировать и объяснила почему:

«Кожа — самый большой орган тела, который рассказывает историю о вашем общем здоровье. Даже незначительные изменения могут указывать на то, что стоит обследовать. Раннее выявление имеет решающее значение, когда речь идет о раке кожи и других заболеваниях».

Пять изменений, на которые следует обратить внимание:

Необычные родинки или поражения, которые меняют размер, форму или цвет, а также приобретают неровные края, следует немедленно проверить;

которые меняют размер, форму или цвет, а также приобретают неровные края, следует немедленно проверить; Постоянные сухие или зудящие пятна могут быть безвредны, но если дискомфорт продолжительный, то может указывать на экзему или даже лимфому кожи;

могут быть безвредны, но если дискомфорт продолжительный, то может указывать на экзему или даже лимфому кожи; Незаживающие раны и язвы, которые не проходят в течение двух недель, могут быть признаком базальноклеточного или плоскоклеточного рака;

которые не проходят в течение двух недель, могут быть признаком базальноклеточного или плоскоклеточного рака; Внезапное изменение цвета кожи, необычные покраснения, желтизна или темные пятна могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, такие как заболевание печени или меланома;

могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем, такие как заболевание печени или меланома; Новообразования: обращайте внимание на уплотнения или припухлости, которые появляются внезапно, особенно если они кровоточат или покрываются коркой.

По словам доктора Альфонси, рак кожи является одним из наиболее поддающихся лечению видов онкологии при раннем обнаружении. Согласно последним опубликованным исследованиям, более 90% случаев рака кожи излечимы при обнаружении на ранних стадиях, пишет Express.co.uk.

Вот почему регулярные самопроверки и профессиональные осмотры имеют жизненно важное значение. Доктор Альфонси рекомендовала проводить ежемесячную диагностику в домашних условиях, уделяя особое внимание часто упускаемым из виду областям, таким как кожа головы, за ушами и под ногтями.

В свою очередь Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) утверждает, что ультрафиолетовый (УФ) свет является наиболее распространенной причиной немеланомного рака кожи. Он исходит от солнца и используется в соляриях.

Что делать, чтобы снизить риск развития рака кожи, находясь на открытом воздухе:

Не находитесь на солнце в самое жаркое время дня: с 11:00 до 15:00;

Держите руки и ноги закрытыми, носите широкополую шляпу и солнцезащитные очки, которые обеспечивают защиту от ультрафиолетовых (УФ) лучей;

Используйте солнцезащитный крем с фактором защиты от солнца (SPF) не менее 30 и защитой от UVA-излучения не менее 4 звезд, обязательно регулярно обновляйте его;

Непременно защищайте младенцев и детей от солнца — их кожа гораздо чувствительнее, чем кожа взрослых.

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