Эти 3 продукта защитят кожу рук зимой не хуже крема. Что добавлять в воду для ванны и чем мазать перед сном?

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Опубликовано: 09.12.2024 10:14 , Обновлено: 09.12.2024

С приходом зимы кожа рук часто подвергается неблагоприятному воздействию холодного ветра и мороза. Такие погодные условия, наряду с частым мытьем рук, приводят к тому, что они становятся сухими и шероховатыми. Это приносит большой дискомфорт, и кажется, что без хорошего крема не обойтись. Однако проблему сухости рук можно легко решить тремя дешевыми способами.

Руки — визитная карточка каждого человека, и зимой они требуют интенсивного ухода. Из-за частого мытья рук, дезинфекции антибактериальными средствами, а также неблагоприятного воздействия погоды (низкие температуры, мороз, сильный ветер) нежная кожа рук становится сухой, шероховатой и начинает трескаться.

Не стоит ждать, когда поврежденный эпидермис покроется ранками или зудящей сыпью. Пока проблема несерьезная, нанесите хороший увлажняющий крем или воспользуйтесь тремя более доступными способами для ухода за сухими руками, которые помогут сделать ваши руки мягкими и не опустошат кошелёк.

Алоэ

Если на вашем подоконнике имеется алоэ, то его листья как раз то, что поможет вам победить сухость рук. Увлажняющие свойства алоэ - неоценимые помощники при уходе за руками в это время года. Отрежьте несколько листьев, разрежьте их вдоль и извлеките гелеобразную массу.

Можете размять её вилкой для более кашеобразной консистенции. Натрите гелем руки сразу после купания . Это поможет сохранить влагу и снимет лёгкое воспаление.

Более того, алоэ зимой не только поможет избавиться от проблемы сухих, потрескавшихся рук. С его помощью также можно решить проблему потрескавшихся губ и увлажнить сухие волосы.

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Яблочный уксус

Одним из лучших натуральных средств от сухих и потрескавшихся рук является яблочный уксус. Продукт помогает восстановить pH-баланс кожи. Он успокаивает симптомы раздражения, убивает бактерии и грибки и помогает коже лучше удерживать влагу.

Просто добавьте 2 стакана яблочного уксуса в воду для ванны . Принимайте один раз в неделю, затем споласкивайте прохладной водой.

Не забудьте нанести лосьон для тела, чтобы еще больше увлажнить кожу. Также можно просто развести 2 столовые ложки яблочного уксуса в 1 стакане воды и делать ванночки для руки из этой смеси.

А если вы смешаете в равных количествах оливковое масло и яблочный уксус, то получите эффективное средство против шершавости рук. Наносите его перед сном на руки, тщательно втирая.

Овсянка

Еще одно эффективное домашнее средство от сухости рук — замочить их в овсянке. Овсянка отлично успокоит ваши руки, снимет легкое покраснение и глубоко увлажнит кожу.

Этот продукт имеет деликатное эксфолиирующее действие, что способствует удалению мертвых клеток и улучшает текстуру дермы.

Для приготовления увлажняющей овсяной маски смешайте в небольшой миске 125 г овсянки с половиной стакана молока и 1 столовой ложкой мед а. Погрузите в эту смесь руки на пятнадцать минут.

Данная комбинация не только обогащает кожу полезными веществами, но и помогает удерживать влагу.

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