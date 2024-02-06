Эта утренняя привычка белорусов лишает тело энергии. Как избавиться, чтобы стать бодрее?

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Опубликовано: 06.02.2024 12:08 , Обновлено: 06.02.2024

Некоторые люди вскакивают с постели утром и сразу же чувствуют себя бодрыми. Но для других это настоящий кошмар — быть разбуженными будильником после крепкого сна. Если вы относитесь ко второй категории, то следует избавится от одной привычки.

Так, эксперты не рекомендуют использовать кнопку “отложить” на будильнике и лежать еще 5-10 минут, пока он снова не разбудит вас.

По словам специалистов из американской клиники сна (SCS), это крайне запутывает организм. Они посоветовали просто заводить будильник на десять минут позже, чем обычно, и вставать сразу же, как только он прозвенит.

Если этого не делать, организм может столкнуться с так называемой “инерцией сна”. На самом деле это особое чувство легкого головокружения, которое вы испытываете при пробуждении и вскоре после него. Однако в крайних случаях оно может длиться часами.

В идеале вы должны ложиться спать, когда устали, и позволять своему организму решать, когда вы достаточно выспались. Однако в реальности все обстоит иначе: стресс, дети, работа и даже дремота — часто мешают нам правильно настроить внутренние часы.

“Длительные периоды сна продолжительностью более 9 часов могут оказывать такое же влияние на здоровье, как и короткие периоды сна, - говорят исследователи.

Исследования показывают, что более длительный сон может увеличить риск развития деменции, вызвать потерю памяти и привести к увеличению веса.

С другой стороны, спать меньше шести часов в сутки также не рекомендуется, а наверстать упущенное может быть непросто.

Эксперты рекомендуют: лучший способ выспаться — это позволить себе дополнительный час или два в течение более длительного периода времени. Например, дополнительный час в день в течение недели или даже месяца.

Чтобы контролировать свой ритм сна, можно приобрести аналоговый будильник без кнопки “отбой” или поставить будильник где-нибудь в комнате подальше, чтобы вам приходилось вставать, чтобы его выключить.

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