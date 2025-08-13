Эпидемиологи призвали белорусов не держать свежие грибы в такой посуде - даже в холодильнике

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Опубликовано: 13.08.2025 18:20 , Обновлено: 13.08.2025

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии (МГЦГиЭ) озвучили белорусам основные правила профилактики отравлений грибами. Они рассказали, сколько времени их можно хранить в холодильнике и в какую посуду точно класть нельзя.

Так, по словам эпидемиологов, во-первых нужно собирать только те грибы, в съедобности которых вы уверены.

“Следует помнить, что характерные признаки у некоторых экземпляров могут отсутствовать. Например, белые хлопья на шляпке мухоморов могут смыться сильным дождем, шляпку бледной поганки, срезанную у самого верха, трудно отличить от шляпки сыроежки из-за того, что не заметно кольцо”, — обратили внимание эксперты.

Также не стоит собирать грибы возле:

дорог;

промышленных зон;

свалок;

в черте города, где они могут накапливать тяжелые металлы.

В МГЦГиЭ посоветовали хорошо перебирать грибы, отбрасывая старые, червивые и поврежденные.

“Варите грибы дважды, сливая воду после каждого отваривания, и готовьте каждый вид грибов отдельно”, — дали рекомендацию специалисты.

Кроме того, они подчеркнули, что нельзя храните свежие грибы более суток, даже в холодильнике.

“Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде”, — предупредили эксперты.

Дело в том, что, по словам медиков, посуда при контакте отдает элементы металлов. А это может навредить организму.

А еще они призвали не кормить грибами детей, особенно раннего возраста, так как их пищеварительная система еще незрелая.

Первые признаки отравления грибами

Также специалисты посоветовали: “при первых признаках отравления грибами, не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за медицинской помощью”.

Вот на что обратить внимание:

тошнота, рвота, обильное слюноотделение;

повышение температуры тела, возрастающая слабость, головокружение, головная боль;

сильные боли в животе, жидкий стул;

возможно появление судорог, нарушения зрения, возбуждение, бред, галлюцинации.

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты Наровлянского районного центра гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ) отчитались о результатах недавних анализов грибов, которые местные жители приносили им на проверку. В 11 из них содержание радионуклидов цезия-137 превышало допустимые нормы. Узнали, вблизи каких населённых пунктов были собраны небезопасные дары леса.

Лисички, белые и не только. Гигиенисты назвали 8 белорусских деревень, где нашли грибы с цезием-137