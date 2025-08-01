Лисички, белые и не только. Гигиенисты назвали 8 белорусских деревень, где нашли грибы с цезием-137

Опубликовано: 01.08.2025 11:20 , Обновлено: 01.08.2025

Специалисты Наровлянского районного центра гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ) отчитались о результатах недавних анализов грибов, которые местные жители приносили им на проверку. В 11 из них содержание радионуклидов цезия-137 превышало допустимые нормы. Узнали, вблизи каких населённых пунктов были собраны небезопасные дары леса.

С начала 2025 года специалисты Наровлянского ЦГЭ провели исследование 13 проб дикорастущих грибов на содержание цезия-137 и 84,6% из них оказались заражены радионуклидами (11 проб с превышениями). Речь как о свежих грибах, так и о сушенных и замороженных. Превышения (в отдельных случаях - 18-кратные) были выявлены вблизи следующих деревень и поселков:

Заракитное, Головчицы, Вербовичи, Мальцы, а также Барбарова Мозырского района: в 4 из 6 проб свежих лисичек при норме в 370 Бк/кг фактическая активность цезия-137 составила от минимальной 5 359,2 ± 1 071,8 Бк/кг до максимальной 6 828,8 ± 1 365,8 Бк/кг);

при норме в 370 Бк/кг фактическая активность цезия-137 составила от минимальной 5 359,2 ± 1 071,8 Бк/кг до максимальной 6 828,8 ± 1 365,8 Бк/кг); Калиничи и Завойть: в замороженных белых, польских грибах, зеленках превышение номы выявлено во всех четырёх пробах - от минимальной 820,6 ± 173,5 Бк/кг до максимальной 2 485,0 ± 805,6 Бк/кг;

превышение номы выявлено во всех четырёх пробах - от минимальной 820,6 ± 173,5 Бк/кг до максимальной 2 485,0 ± 805,6 Бк/кг; Калиничи, Завойть, Будки: в сушеных белых, зеленках, польских превышение нормы зафиксировано во всех трех пробах - от минимальной 6 109,6 ± 1 291,9 Бк/кг до максимальной 9 694,0 ± 3 142,8 Бк/кг (при нормативе 2 500 Бк/кг).

“Употребление в пищу таких “даров леса” приводит к повышенным дозам внутреннего облучения организма”, — предупредила об опасности подобных грибов помощник врача-гигиениста районного ЦГЭ Светлана Царенко, призвав не брезговать бесплатными консультациями и анализами лесного “урожая”.

[info_b]Высокие концентрации радиоактивного цезия-137 , который имеет свойство накапливаться в организме человека, могут оказать долгосрочное вредное воздействие на здоровье - привести к снижению иммунитета, спровоцировать развитие тяжёлых заболеваний печени, почек, сердца и других внутренних органов. [/info_b]

Ранее, как рассказал Telegraf.news, в Гомельской санэпидемслужбе предупредили белорусов, что проверять на содержание цезия-137 нужно не только грибы, собранные в лесах, оказавшихся в своё время рядом с зоной чернобыльского загрязнения, но и другие продукты.

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