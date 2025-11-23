Белорусская компания выпустила адвент-календарь. У покупателей возникли вопросы - "Где хранить первый?"

Опубликовано: 23.11.2025 17:56 , Обновлено: 24.11.2025

Брестская фабрика носков и колготок CONTE решила подарить покупателям новогоднее настроение с помощью необычного адвент-календаря. Вместо традиционных сладостей или косметики в окошках спрятали носки из зимней коллекции. Правда, не пары, а по одному. Именно это решение вызвало вопросы в соцсетях.

“Стыдоба” или весело?

В компании сообщили, что такой подарок станет основой ” небольшого ритуала, который поможет создать настроение праздника ”. Стоит такое удовольствие порядка 38 рублей за 6 пар носков, размещенных в 12 окошках.

Однако в соцсети Threads разгорелся нешуточный [link href=“https://www.threads.com/@chebotarevna/post/DRSADTODI9W?xmt=AQF0lo0m6dgJCVhRkCRu1vYyjKWyYqBX4LuKnf8ac3FY-RqtW6g1j94FUbLxUQQGJbyxlBPn&slof=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] спор [/link]. Многие покупатели заявили: концепция с одним носком в день — провальная. “Почему мне кажется, что это стыдоба для такого бренда? Почему не сделать календарь на 6 дней и не позориться?” — задается вопросом одна из пользовательниц.

Кто-то подхватил: “Стыдоба однозначно. Отрыть окошко и достать один носок… дальше что с ним, одеть и ходить в одном?”

Причем, были и такие кто написал, что проблема не только в самом продукте, но и в непонимании сути адвент-календарей.

“Жалко что в современном мире впринципе потеряли смысл концепции Адвент-календаря, которая заключается в отсчете дней до Рождества, подготовки и ожидания праздника. В католической традиции это 25 дней до рождества. Никаких 12, 15 и т.п. в принципе не было”, - поделилась подписчица.

“Я из стиральной машины почему переодически достаю один носок, а это Адвент оказывается”, — перевел кто-то все на юмор.

“Вот полностью согласна. Я хочу открыть окошко и получить что-то полноценное, пусть и маленькое. Зачем мне один носок. И тем более, если второй к нему попадается дней через 5. Где хранить все это время первый в ожидании пары?”, - спросила ещё одна пользовательница Threads.

Другая практическая проблема, которую отмечают покупатели: “Где хранить все это время первый в ожидании пары?”. И действительно, если второй носок попадется только через несколько дней, организационные вопросы могут подпортить праздничное настроение.

Тем не менее, нашлись и те, кто увидел в этом свою прелесть. “Для меня это весело: собирать носки по одному, ждать, будкт ли сегодня пара ко вчерашнему, или что-то новенькое… Это же игра. А игра - это хорошо”, — считает ещё один пользователь.

“В прошлом году был адвент от soxo.pl. Advent na 24 дня и в каждом окошке по одной штуке. А потом их надо заматчить. Было весело. Не знаю, почему вам кажется, что стыдоба. Мои подписчики ждали, когда пары совпадут. Почти как в тиндере”, - написал подписчик пример таких адвентов в соседней стране.

“Мы хотели предложить идею доступного подарка”

Представители фабрики CONTE в соцсети прокомментировали ситуацию. Они заявили, что осознанно отошли от классической 24-дневной схемы. “Проанализировав тысячи заказов, мы увидели, что 25 пар носков — перебор для большинства”, — сообщили в компании вполне логичное объяснение.

По их словам, такой календарь был бы “громоздким и дорогим”, а они хотели создать именно доступный подарок. Поэтому выбрали принцип “матчинга” (соответствия), разбив 6 пар на 12 окошек. “У нас нет цели просто продать носки — скорее хочется создать новогоднее настроение и вовлечь в игру”, — уточнили на носочной фабрике.

При этом в компании подчеркнули, что всегда “очень благодарны за честную обратную связь и учтут её в следующих коллекциях”.

[inf] Адвент-календарь(от лат. adventus — “пришествие”) — специальный календарь, показывающий время, оставшееся до Рождества. Традиционно состоит из 24 дней, начинается 1 декабря. За каждой пронумерованной дверцей скрывается маленький сюрприз: конфета, игрушка или записка с пожеланием.

Матчинг (от англ. matching — “соответствие”) — в данном контексте означает процесс подбора парных предметов, а в данном случае — носков. [/inf]

А как было раньше? Немного истории

Какой на самом деле была изначальная идея адвента? Оказывается, традиция берет начало в Германии XIX века и тесно связана с подготовкой к Рождеству, причем появилась в лютеранской среде, а не католической.

До появления бумажных календарей дни до Рождества отсчитывали проще:

Меловые черточки на стене — дети каждый день стирали по одной черте;

“Адвент-свечи” — их сжигали до определенной отметки;

Религиозные ритуалы — чтение стихов из Библии и молитвы.

А вот отцом современного адвент-календаря считают Герхарда Ланга. Его мама, чтобы скрасить ожидание Рождества, пекла 24 печенья и прикрепляла их на картонку. Став взрослым, Ланг в 1902 году создал первый коммерческий календарь, а в 1908-м — первый с дверцами-окошками.

В 1958 году появился первый календарь с шоколадками. Именно с этого момента концепция адвент-календарей поменялась, превратившись в чистую коммерцию. Сегодня производители выпускают календари с косметикой, чаем, алкоголем, игрушками и, как выяснилось, даже с носками.