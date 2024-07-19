Эпидемиологи начали изымать «небезопасный товар» из магазинов на Гомельщине. А что показали пробы воды?

Опубликовано: 19.07.2024 16:49 , Обновлено: 25.04.2025

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что из-за отключения электричества и водоснабжения в Гомельской области, которое случились и-за непогоды, с полок магазинов начали убирать "небезопасные товары". Кроме того, эпидемиологи взяли несколько проб воды, чтобы проверить их на кишечную палочку и другие опасные микроорганизмы.

В Минздраве рассказали, что Санэпидемслужба отобрала 171 пробу воды из центральной системы водоснабжения на Гомельщине, а ещё 262 — из общественных и индивидуальных колодцев, которые находились в пострадавших районах. В результате исследования опасных для человеческого организма патогенов не нашли — воду можно смело пить.

Кроме того, в магазинах Гомельской области под ревизию попали все испорченные продукты. По информации Минздрава, товар, который несколько дней хранился без холодильника, изъяли из обращения. Речь идёт не только о продуктах из торговых точек, но и об “объектах общественного питания”, то есть кафе, столовых и т.д. Помимо этого, как утверждают в министерстве, эпидемиологи убрали с полок товар, который в магазине заморозили повторно. Это также небезопасно и может вызвать отравление.

Ранее Telegraf.news писал, что в Днепре на Гомельщине эпидемиологи нашли заражённую глистами рыбу — её употребление чревато таким заболеванием, как описторхоз. Однако категорически отказываться от речного улова в Санэпидемслужбе не рекомендовали. Оказывается, её просто нужно правильно готовить. Иначе — поражённая печень, поджелудочная, а в некоторых случаях даже рак.

«Поражается печень» — В одной из рек Беларуси нашли заражённую рыбу, опасную для человека. В Санэпидемслужбе рассказали, как готовить