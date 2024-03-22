Эксперт посоветовала не носить тапки долгое время. Почему может быть вредно для здоровья?

Опубликовано: 22.03.2024 13:46 , Обновлено: 22.03.2024

Многие люди привыкли носить дома тапочки. Они мягкие, удобные и защищают ноги. Однако эксперты предупредили о потенциальных негативных последствиях такой практики. Почему не стоит носить тапки целый день?

По словам терапевта по выравниванию осанки Элеоноры Берт, иногда лучше оставить тапочки и ходить босиком. Поскольку вы надеваете эту обуць каждый раз, когда заходите в дом, это может негативно сказаться на вашей осанке. Она рассказала изданию Metro UK:

“Хотя тапочки, конечно, создадут вам меньше проблем, чем ограничивающая, поддерживающая обувь на каблуках, которую большинство людей носит большую часть времени, тапочки все равно играют определенную роль в нарушении работы мышц и проприоцепторов стопы. Это способствует более ленивым и менее сбалансированным ногам”.

Эксперт отметила: это означает, что основа вашего тела, по сути, отключена, что влияет на движение остальных частей тела. А это может негативно сказаться на вашей осанке и фигуре.

Берт утверждает, что мы слишком много внимания уделяем поддержке.

“Нам всем внушают, что наши ноги “нуждаются в поддержке” и “нуждаются в защите”, но на самом деле, поддерживая и защищая наши ноги, мы создаем чрезвычайно слабые, жесткие стопы, которые не двигаются так, как они были задуманы… Это действительно имеет значительное влияние, и не стоит пренебрегать этим”.

Вот почему терапевт, занимающийся осанкой, посоветовала больше времени проводить босиком.

“Ходьба босиком позволяет вашим ногам действительно работать… чувствовать землю под собой, определять температуру и, что очень важно, двигаться”, - говорит Берт.

Берт признает, что хождение босиком может быть не единственным средством, которое поможет вам решить проблемы с осанкой.

Если вы просто ходите босиком без должной физической нагрузки, это не принесет оптимальной пользы вашему организму. Так что стоит делать перерывы, вставать из-за стола, походить минутку-другую. А если вы дома, снимите тапочки и пошевелите ногами!

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