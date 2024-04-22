Эксперт назвала простой способ облегчить боль от такой шишки на ноге. Понадобится только резинка для волос

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Опубликовано: 22.04.2024 10:14 , Обновлено: 22.04.2024

Выпуклая косточка или шишка, так же известная как hallux valgus (вальгусная деформация) — одно из самых распространенных заболеваний стопы. Оно характеризуется выраженным искривлением большого пальца стопы, возникающим в результате смещения плюсневых костей. Этот недуг можно и нужно лечить. Как поможет простая резинка для волос?

Почему возникает деформация большого пальца?

Hallux valgus может быть вызван генетикой, ревматоидными заболеваниями, а также нездоровым образом жизни. Этому часто способствует неправильно подобранная обувь, например, слишком тесная или на слишком высоком каблуке, а также неправильные физические нагрузки. Поэтому hallux valgus называют болезнью цивилизации.

Hallux valgus, помимо негативного влияния на внешний вид, может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем. Прежде всего, они сопровождаются интенсивными болями, которые сначала возникают преимущественно при ходьбе, но со временем могут усиливаться и возникать также в состоянии покоя.

Кроме того, людям, страдающим этой болезнью, очень сложно подобрать подходящую обувь, что только усугубляет ситуацию. Со временем могут возникать все большие трудности с передвижением.

Наконец, hallux valgus может способствовать дальнейшим дегенеративным и артритным изменениям в других суставах нижних конечностей.

Именно поэтому важно не недооценивать эту проблему и как можно скорее обратиться за помощью к специалисту, в данном случае к ортопеду.

Также стоит попробовать домашние методы, которые помогут быстрее побороть hallux valgus или могут предотвратить его формирование.

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Домашнее средство от hallux valgus

Один из простых способов борьбы с шишкой на большом пальце — гимнастика с резинкой. Достаточно надеть резинку на пальцы обеих ног, а затем выполнить простое упражнение, которое заключается в легком сгибании пальцев ног друг от друга с одновременным затягиванием резинки (как на видео ниже).

Именно этот метод порекомендовала польский специалист Юлия Зуравска, физиотерапевт и тренер. По ее словам, “это самое простое, что вы можете сделать”.

Эксперт отметила, что это упражнение стоит делать даже во время просмотра телевизора.

“Это очень простое упражнение, но оно действительно может помочь вылечиться, удлиняя сокращенные мышцы. Все, что вам нужно сделать, - это взять любую резинку, резинку для волос или даже обрезанный верх от носков”, — рассказала она.

Упражнение следует выполнять не менее 2-3 минут, чем чаще, тем лучше.

[info_b]Однако помните, что сначала необходимо посетить специалиста. Домашние методы могут уменьшить дискомфорт и облегчить лечение, но они никогда не заменят консультацию специалиста.[/info_b]

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