Два случая массового контакта с бешеными животными произошли на Витебщине и Могилёвщине. Минздрав назвал источник

Опубликовано: 21.07.2025 13:43 , Обновлено: 21.07.2025

Сразу два случая массового контакта людей с больными бешенством животными произошли на прошлой неделе в Могилевской и Витебской областях - контактировали с заражёнными в общей сложности 16 человек. В Министерстве здравоохранения 21июля заверили, что держат ситуацию на своём контроле, но предупредили, что "даже самые милые и дружелюбные животные могут быть заражены".

“Уважаемые граждане, будучи милосердными и отзывчивыми к диким животным, пожалуйста, не забывайте - они могут быть заражены бешенством”, - с таким обращением сегодня выступила пресс-служба ведомства, сообщил о новых случаях бешенства, выявленных на прошлой неделе.

Проведённое специалистами эпидемиологическое расследование показало, что источником бешенства в одном из случаев был бездомный кот, во втором – овца. Тем, кто с ними контактировал, (а это в общей сложности 16 человек) назначили антирабическую терапию по полному курсу - уколы антирабического иммуноглобулина в комбинации с антирабической вакциной).

[info_b]Антирабический иммуноглобулин вводят совместно с антирабической вакциной для экстренной профилактики бешенства при любых повреждениях кожных покровов (укусах, ранах и царапинах), нанесенных больными или подозрительными на бешенство животными, а также при попадании на слизистые оболочки или поврежденную кожу слюны таких животных.[/info_b]

Специалисты санитарно-эпидемиологических служб областей провели все необходимые мероприятия и обратились к белорусам с призывом соблюдать меры предосторожности, избегая контактов с дикими или безнадзорными животными. Владельцам домашних питомцев, в свою очередь, напомнили о необходимости:

соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно, в обязательном порядке ставить профилактические прививки от бешенства;

обращаться к ветеринару не только в случае заболевания животного или при появлении симптомов, схожих с бешенством, но и при изменении поведения питомца или получения травм от другого животного;

сообщать ветеринарам о смерти питомца без видимых на то причин для выяснения причины его смерти.

Также специалисты призвали белорусов не приносить домой диких животных, а если вы приютили бездомного кота или щеночка - как можно скорее показать его ветеринару и сделать ему профилактическую прививку против бешенства.

“Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. И если такое животное появляется в населенном пункте, можно предположить, что оно больно бешенством. Нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности для себя и своих близких”, - пояснили в Минздраве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале июля в Пинском районе Брестской области зафиксировали второй случай бешенства за месяц. Первый в июне зарегистрировали в деревне Велятичи, второй — в агрогородке Молотковичи. Населённые пункты разделяет расстояние в 30 километров. Обстоятельства обоих инцидентов схожи: бешеная лиса нападала на домашнюю собаку.

Ещё в одной деревне на юге Беларуси ввели карантин с подворными обходами из-за бешеной лисы — второй случай за месяц