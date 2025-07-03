Ещё в одной деревне на юге Беларуси ввели карантин с подворными обходами из-за бешеной лисы - второй случай за месяц

Опубликовано: 03.07.2025 09:11 , Обновлено: 03.07.2025

На юге Беларуси зарегистрировали второй за месяц случай заражения животного бешенством. Из-за этого в ещё в одной деревне ввели карантин и провели подворный обход, объявив о специальных ограничительных и профилактических мероприятиях.

Второй случай бешенства произошёл Пинском районе Брестской области: первый в июне зарегистрировали в деревне Велятичи, второй - в агрогородке Молотковичи. Населённые пункты разделяет расстояние в 30 километров.

В Telegram-канале «Пинский телеграм», который сообщил об инциденте, не уточняется, идёт ли речь об одном и том же бешеном диком животном или же о разных. Обстоятельства обоих инцидентов схожи: бешеная лиса нападала на домашнюю собаку.

Пинский райисполком объявил оба населенных пункта “неблагополучными зонами по бешенству животных” и ввёл карантинные меры после того, как в биологическом материале, отобранном для лабораторных исследований, специалисты обнаружили наличие вируса бешенства.

Чтобы не допустить распространения смертельно опасного вируса, в обоих населенных пунктах специалисты ввели специальные “ограничительные и профилактические мероприятия” - провели подворный обход местных жителей, осмотрели домашних животных и поставили прививки тем, кто не был вакцинирован.

“Эти меры направлены на снижение риска заражения среди домашних питомцев и людей”, - подчеркнули в районном Telegram-канале.

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[info_b]Бешенство является смертельно опасным вирусным заболеванием, которое может передаваться от заражённого животного человеку через слюну - обычно при укусе. Заболевание поражает центральную нервную систему и особую опасность представляет тем, что от него нет эффективного лекарства.

Если вас укусило животное, у которого подозревают бешенство, необходимо как можно скорее провести антирабическую вакцинацию. Промыть рану водой с мылом и даже обработать спиртом или йодом будет хоть и полезным, но недостаточным. Вакцинацию необходимо начать как можно быстрее, так как только она может предотвратить развитие заболевания, если вирус еще не распространился в нервную систему.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что после первого случая бешенства на Пинщине в деревне Велятичи Плещицкого сельсовета также вводили специальные ограничительные и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения вируса, в том числе, проводили подворные обходы.

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