"Достали полстакана жира" - Минчанка сделала липосакцию 2-го подбородка. Сколько отдала?

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Опубликовано: 13.01.2025 21:44 , Обновлено: 13.01.2025

Минчанка опубликовала в TikTok видео, в которых поделилась опытом липосакции второго подбородка. Девушка рассказала об операции, наркозе, реабилитации и назвала сумму услуги. Показала свой подбородок как до операции, так и после.

Сперва минчанка рассказала, что перед операцией пробовала другие методы борьбы со вторым подбородком: колола липолитики (препараты на основе натуральных веществ, расщепляющие жировые клетки), проходила курсы массажа - “и все тщетно”.

“Операция в мире хирургии считается простейшей. Делается всего три прокола: два за ушами и один на подбородке. Обкалывают шею лидокаином, вводят средства жирорастворяющие и выкачивают сам жир. Делали под седацией, наркоз - просто топ”, - поделилась она. По шкале от 0 до 10 боль ощущалась на 0, продолжила минчанка.

Она утверждает, что, несмотря на “небольшой второй подбородок”, с нее “достали 100 г чистого жира, а это, на секундочку, полстакана”. “Реабилитация тоже шикарная, нигде ничего не болело, даже не было ни одного синяка. После операции накладывают тугую повязку, я ходила с ней неделю, но все очень индивидуально”, - продолжила автор видео.

За операцию она отдала 1600 рублей. Говорит, что осталась “очень довольна” результатом. В видео назвала клинику и фамилию врача.

“Вернется ли обратно второй подбородок? Нет, жир невозвратный, если, конечно, не будет гормонального сбоя либо же резкого набора веса”, - добавила белоруска.

В комментариях одна девушка спросила, сколько времени прошло от первой консультации врача до самой операции. “Примерно месяц, надо попасть в цикл [вероятно, менструальный. - прим. ред.], сдать анализы, врач все говорит на консультации”, - ответила автор роликов.

В другой ветке комментариев она поделилась, что шрама после операции не осталось. Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что отдала за такую же операцию в другой клинике 1330 рублей. “Лучшее, что я могла сделать вообще, очень довольна”, - поделилась она.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Кочанова 19 декабря потребовала открывать частные медцентры в регионах «по приемлемым для белорусов ценам». Главной задачей в сфере здравоохранения чиновница назвала организацию работы медучреждений для “своевременного и качественного оказания помощи”.

Кочанова потребовала открывать частные медцентры в регионах «по приемлемым для белорусов ценам»