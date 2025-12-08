Добавят в кефир? Белорусские учёные нашли бактерию, которая продлевает жизнь

Опубликовано: 08.12.2025 11:34 , Обновлено: 08.12.2025

Учёные Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси (НАН) обнаружили в микробиоме белорусских долгожителей большое содержание особых бактерий, которые способны продлевать человеку жизнь. На её основе учёные планируют создать особый кефирный продукт.

Отличительные особенности микробиоты (то есть совокупности микроорганизмов, которые обитают в желудочно-кишечном тракте человека) у белорусских долгожителей учёные НАН обнаружили во время недавнего комплексного исследования природы долголетия.

Как рассказал заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии Павел Морозик (кандидат биологических наук, доцент) в интервью изданию sb.by, у белорусских долгожителей более половину микробиома составляли бактерии рода Akkermansia.

[inf]Бактерию Akkermansia muciniphila (род Akkermansia) открыли в 2004 году ученые Мюриэл Дерриен и Виллем де Вос из Вагенингенского университета в Нидерландах. Дальнейшие исследования показали, что данный тип бактерий оказывает прямое влияние на метаболизм и здоровье человека, в том числе, помогать людям с ожирением и диабетом 2 типа. Некоторые клинические исследования показали, что Akkermansia устраняет метаболические нарушения, вызванные чрезмерным потреблением жиров.[/inf]

Как пояснил Морозик, данные бактерии питаются муцином, из которого состоит пристеночный слизистый слой кишечник, а регулярное обновление слизистой не даёт развиваться воспалительным процессам и защищает организм от некоторых заболеваний.

“То есть чем больше таких бактерий живет в желудочно-кишечном тракте человека, тем лучше состояние здоровья, что напрямую сказывается и на продолжительности жизни”, - пояснил специалист.

Полезные свойства этих бактерий учёные решили взять на вооружение и вместе со специалистами из Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси начали работу над новым кефирным продуктом со сбалансированным составом полезной микрофлоры.

“Поскольку механизм долголетия достаточно комплексный, конечно, не стоит рассчитывать, что, выпив такой кефир, вы сразу помолодеете и будете жить до 100 лет. Но положительный эффект гарантирован”, — заверил Морозик.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью учёные из Национальной академии наук Беларуси представили первые результаты генетического анализа 200 белорусов старше 90 лет. На этих данных исследователи составили генетический паспорт белорусских долгожителей. Исследование проводилось в том числе для того, чтобы найти ответ на вопрос: могут ли белорусы жить до 140 лет?

Учёные изучили гены 200 белорусских долгожителей. Могут ли жить до 140 лет?