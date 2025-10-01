Учёные изучили гены 200 белорусских долгожителей. Могут ли жить до 140 лет?

Опубликовано: 01.10.2025 09:20 , Обновлено: 11.11.2025

Учёные из Национальной академии наук Беларуси провели генетический анализ 200 белорусам старше 90 лет и на их данных составили генетический паспорт белорусских долгожителей. Исследование проводилось в том числе для того, чтобы найти ответ на вопрос: могут ли белорусы жить до 140 лет?

Результаты исследования 30 сентября представил заместитель директора по научной работе ГНУ “Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси” Павел Морозик на тематической пресс-конференции, посвящённой Дню пожилых людей, который в Беларуси отмечают 1 октября.

Масштабное исследование проводилось сотрудниками лаборатории экологической генетики Института генетики и цитологии НАН Беларуси совместно с кафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медицинского университета. Исследование основывалось на анализе биологического материала (включая кровь и плазму), собранного от пациентов старших возрастных групп, в частности долгожителей, которые поступали на лечение в Минский областной клинический госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны. Сбор биологического материала — трудоемкая и ответственная задача, инициированная и организованная сотрудниками БГМУ с привлечением работников госпиталя. Материал впоследствии был передан в Институт генетики и цитологии НАН Беларуси для дальнейшего лабораторного исследования.

Всего были изучены состав генома и микробиом кишечника 600 пожилых людей, в том числе 200 - старше 90 лет.

“Было выявлено, что наши белорусские долгожители имеют свои микробиологические особенности. У некоторых из них доминировала бактерия “аккермансия”, которая потребляет белок муцин и снижает риск воспалительных заболеваний в кишечнике, являющихся двигателем старения”, - процитировало Морозика госагенство БЕЛТА.

По его словам, учёные выявили индивидуальные гены долголетия - 10 различных генов , которые заметно чаще встречались в популяции долгожителей, чем у обычных пожилых людей, а также генетические маркеры двух основных направлений:

первый маркер связан со снижением метаболической активности,

второй - с усилением клеточной защиты, обеспечивающей стрессоустойчивость систем репарации.

Результатом исследования стал особый генетический паспорт долгожителей, который Морозик назвал “перспективным инструментом помощи человеку по сохранению качества жизни и здоровья”. Этот генетический паспорт включает в себя несколько направлений:

профилактика мультифакторных заболеваний (в том числе, генетическое тестирование на предрасположенность к тем или иным болезням);

фармакогенетика - изучение того, как организм конкретного человека переносит те или иные лекарственные препараты и их сочетания;

нутригенетика - то есть индивидуальный подход к питанию, основанный на особенностях ДНК.

По словам Морозика, долгожительство примерно на 30% обеспечивается именно генами. Генетику замдиректора по научной работе назвал “инструкцией”, которую ещё нужно правильно применить.

“Гены - это стартовые условия, с которыми рождается человек. А в дальнейшем, чтобы реализовать этот потенциал, важны и медицина, и физическая активность, и питание. Большой вклад в успех вносят социальные факторы. И если все это успешно реализовать, то продолжительность жизни можно увеличить на 10-20 лет ”, - заявил Морозик, отвечая на главный вопрос пресс-конференции о том, могут ли белорусы доживать до 140 лет.

[inf]По даннымМинистерства здравоохранения, сегодня средняя продолжительность жизни женщин в Беларуси составляет 78,4 года, мужчин - на 10 лет меньше, 68,4 года.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Белстат опубликовал свежую статистику к Дню пожилых людей, а мы сравнили с показателями 2024 года. Оказалось, что количество пожилых белорусов неуклонно растет. На начало 2025 года в Беларуси проживало 1 627 917 граждан в возрасте 65 лет и старше. За год число пожилых людей в стране выросло на 52 301 человека (+3,3%) , подтверждая устойчивую тенденцию к старению населения.

В Беларуси за год выросло количество пожилых людей. Сколько живут в деревне?