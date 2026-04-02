Для аллергиков в Беларуси в ближайшие дни наступит самая некомфортная пора

Опубликовано: 02.04.2026 09:42 , Обновлено: 02.04.2026

Модель прогнозирования SILAM Финского метеорологического института показала, что в ближайшие трое суток в Беларуси из-за аномально теплого марта концентрация пыльцы берёз достигнет опасных для аллергиков отметок.

От 1000 до 5000 пыльцевых зерен на кубический метр воздуха ожидается в ближайшие дни. Причем максимальной концентрации 2 апреля она достигнет по юго-западной половине Республики. К 4 апреля облако пыльцы накроет большую часть страны.

“Пыльца берёзы самый агрессивный весенний аллерген. При таких высоких значениях с острыми симптомами поллиноза могут столкнуться даже люди с низкой и средней чувствительностью”, - пояснил эксперт “Метеовайб”.