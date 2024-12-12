"Деструктивные источники" - Минсельхозпрод Беларуси назвал "фейком" сообщение Россельхознадзора о кишечной палочке в белорусском сыре

📷 Фото

Опубликовано: 12.12.2024 10:57 , Обновлено: 12.12.2024

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси назвали "фейковым вбросом" сообщение, размещенное на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор). Так же в белорусском ведомстве назвали "деструктивным" сам сайт-источник такой информации.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси прокомментировало информацию о том, что в сыре белорусского предприятия “Молочный мир” российские проверяющие якобы обнаружили бактерии группы кишечной палочкой. В официальном Telegram-канале белорусского ведомства назвали такие сообщения “не более, чем фейковым вбросом”, которые, по их словам, “не соответствуют действительности”.

“В некоторых деструктивных источниках появилась информация о наличии кишечной палочки в сыре производства ОАО “Молочный Мир”. Отечественный бренд официально заявляет, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подтверждает, что данная информация не соответствуют действительности и является не более, чем фейковым вбросом. Попытку дискредитировать качественную белорусскую продукцию можно считать провалившейся”, - говорится в сообщении ведомственного канала.

При этом сообщение о претензиях к качеству продукции белорусского производителя изначально появилось на официальном сайте Россельхознадзора.

В пояснительной записке службы за подписью замруководителя Юлии Швабаускене, также выложенном в открытый доступ, указано, что Россельхознадзор официально обратился в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, потребовав изменить статус Щучинского филиала “Молочного Мира” и поставить их продукцию на “усиленный лабораторный контроль”. Причина таких требований указана как “первичное выявление бактерий группы кишечной палочки в сыре”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в пресс-службе предприятия “Молочный Мир” обвинения Россельхознадзора отвергли, назвали их “ложью”, которая “не соответствует действительности”. В компании настаивают на том, что все их продукты проходят “строгий контроль качества на всех этапах производства”, включая тестирование в аккредитованных лабораториях. Там также заявили, что уже обратились в компетентные органы для разбирательства по данному вопросу и защиты репутации компании.

«Молочный Мир» ответил Россельхознадзору на обвинения в том, что тот обнаружил в сыре кишечную палочку