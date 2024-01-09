Что делать, если зимой руки становятся грубыми и сухими? 12 советов и 7 несложных домашних рецептов по уходу

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Опубликовано: 09.01.2024 09:52 , Обновлено: 09.01.2024

Многие белорусы зимой любят погреть руки под очень горячей водой. Или выбежать «на минутку» на мороз без перчаток. А результатом становится очень сухая кожа рук. Какие элементарные правила помогут этого не допустить? И что делать, если кожа ваших рук стала грубой, а то и покрылась микротрещинами?

В холодное время года от разных факторов страдает наша кожа, и особенно – кожа рук. По словам косметолога, дерматовенеролога Яны Прибушени, на ее состояние влияют:

мороз;

ветер;

холод;

отопление;

горячая вода;

жесткая вода;

антисептики;

нехватка витаминов;

моющие средства.

Все это вместе и каждый пункт по отдельности способны нарушить целостность гидролипидной мантии. А если никак не ухаживать за руками в зимний период, то кожа станет обезвоженной, неэластичной, сухой, покрасневшей. Могут также появиться шелушение, зуд, жжение, излишняя чувствительность, развиться разные кожные болезни, которые не так-то просто вылечить.

Поэтому и в отношении кожи рук действует известное правило: лучше предупредить, чем лечить.

Какими же элементарными правилами не следует пренебрегать зимой?

Защищайте руки варежками или перчатками

Как известно, варежки значительно лучше согревают руки за счет того, что четыре из пяти пальцев находятся вместе, а не разделены, как в перчатках. Поэтому, когда морозы перешли отметку минус 10°С, есть смысл сменить перчатки на варежки.

Главное правило – не держать руки на морозе и под ветром даже пару минут. Ни сухие, ни, тем более, влажные. Этого времени вполне хватит, чтобы кожа начала сохнуть. И, конечно же, лучше выбирать варежки или перчатки вязаные, из натуральных ниток. А если кожаные, то с хорошим утеплителем внутри, желательно натуральным.

Смазывайте кремом перед выходом на улицу

Причем лучше выбирать специальный крем для зимы. Он не только защитит ваши руки от мороза и ветра, но и увлажнит, подпитает кожу, ускорит заживление микротрещин.

Увлажняйте воздух в доме или квартире

Даже если вы мало бываете на улице, сухой воздух от центрального или индивидуального отопления очень быстро высушит кожу рук. А для его увлажнения совсем не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно расставить возле батарей емкости с водой.

Мойте руки теплой, а не горячей водой

Конечно, в холодное время года часто хочется согреться именно под горячей водой. Да и моя посуду, мы делаем воду погорячее. Просто для того, чтобы хорошенько отмыть с тарелок, мисок, сковородок жир. Поэтому если без высокой температуры воды в этом случае не обойтись, старайтесь помыть посуду максимально быстро. И не забудьте потом смазать руки кремом.

А если вы просто моете руки, старайтесь сделать воду комнатной температуры. Тем самым вы избежите сухости кожи.

Избегайте агрессивного мыла

Неправильно подобранное мыло для рук может значительно усугубить ситуацию и буквально через несколько использований высушить кожу рук. Поэтому старайтесь не покупать мыло с красителями и отдушками в составе. Лучше выбрать гипоаллергенное, с натуральными компонентами.

Пользуйтесь мягкими полотенцами

Чтобы не травмировать кожу рук, выбирайте зимой максимально мягкие полотенца. Вытирайте руки бережно, стараясь не растянуть кожу. Лучше делать это как бы промокая их.

Не сушите руки под автоматическими сушилками

Если вы моете руки в общественном месте, старайтесь избегать автоматических сушилок, которые очень плохо влияют на кожу рук. По возможности используйте бумажные полотенца или салфетки.

В крайнем случае, подождите, пока вода на коже высохнет естественным путем. Только не выходите с влажными руками на улицу!

При домашних работах используйте перчатки

Если вы чистите специальными средствами сантехнику, плиту, микроволновку, стираете что-то вручную, моете пол, выполняете другие работы, обязательно используйте перчатки. Так вы защитите кожу рук от воздействия агрессивных моющих средств, которые не только высушивают кожу, но и могут привести к различным ее заболеваниям, стать причиной микротрещин.

Регулярно пользуйтесь уходовым кремом

После домашних работ, связанных с водой или «химией», обязательно смазывайте руки подходящим для зимы кремом. Делать это надо чем чаще, тем лучше, а не просто на ночь, один раз в день. И ваша кожа обязательно скажет вам «спасибо».

Не используйте антисептик слишком часто

В период простуд, гриппа и коронавируса многие используют для дезинфекции рук антисептики. Это, конечно же, хорошая привычка, особенно, если нет возможности вымыть руки с мылом. Но следует помнить, что спиртовые антисептики очень сильно высушивают кожу рук.

Поэтому тщательно относитесь к их выбору. Антисептики без спирта тоже прекрасно справляются с бактериями, но при этом не сушат кожу.

Пейте побольше воды

Ведь коже рук, как и коже лица и тела, тоже нужно увлажнение изнутри. Если нет противопоказаний, старайтесь выпивать до 1,5 литра воды в день.

Принимайте витамины

Их можно получать как из свежих овощей, фруктов, других полезных продуктов, так и из специальных препаратов – витаминов, БАДов. Недостаток витаминов или несбалансированное меню также приводит к сухости рук.

Домашние уходовые средства

Кроме специальных средств из магазина, поддержать кожу рук, улучшить ее состояние можно (и нужно!) средствами домашними – масками, ванночками, скрабами. Не лишним будет и самомассаж.

Например, польские специалисты советуют раз в 3 дня делать специальную маску для рук, чтобы предотвратить трещины кожи.

Медовая маска

Возьмите 1 ч.л. жидкого мёда. Если мёд густой, растопите его на водяной бане. Добавьте 2 капсулы витамина А+Е. Тщательно размешайте, нанесите на кожу рук. Заверните их в фольгу для лучшего согревающего эффекта и оставьте на 20 минут. Смойте маску теплой водой и нанесите свой обычный крем.

Еще одна маска, тоже по совету польских специалистов, поможет справиться с уже возникшими трещинами кожи рук, глубоко увлажнит.

Картофельная маска

Отварите 1-2 средние картофелины, смешайте с одним яйцом и 1 ст.л. густых сливок. Нанесите на кожу рук, заверните их в пищевую фольгу и оставьте на 15 минут. Сполосните теплой водой.

Овсяная маска

Отварите 1 горсть овсянки до готовности, добавьте 1 ч.л. оливкового масла. Перемешайте смесь, нанесите на руки. Подержите 10-15 минут. Смойте вначале теплой, а потом холодной водой. Такая маска хорошо увлажняет.

Также очень эффективны для ухода за кожей рук в домашних условиях разнообразные ванночки – из трав, растительных масел, семени льна и не только.

Масляная

Смешайте 2 ст.л. растительного масла и 2 л теплой воды. Погрузите туда руки на 10-15 минут. Если у вас, ко всему, ломкие ногти, добавьте в этот раствор 5 капель йода. Для устранения сухости рук зимой делайте масляные ванночки 1-2 раза в неделю.

Из крапивы и календулы

Возьмите собранные летом (или купленные в аптеке) крапиву и цветки календулы в пропорции 2:1. Заварите эту смесь 1 л горячей воды, оставьте на некоторое время, чтобы настоялась. Погрузите туда руки на 15 минут. Затем аккуратно промокните кожу, нанесите питательный крем и легонько помассируйте. Эта ванночка очень хорошо заживляет микротрещины кожи рук.

А еще можно в домашних условиях приготовить скраб для рук. Его применение 1-2 раза в неделю поможет коже лучше воспринимать питательные вещества.

Скраб с морской солью

Возьмите любой жирный крем, добавьте в него немного морской соли для ванн. Нанесите на руки, помассируйте круговыми движениями 2-3 минуты. Смойте теплой водой, нанесите свой обычный крем.

Скраб из кофе и мёда

Смешайте 1 ст.л. молотого кофе с 2 ст.л. жидкого мёда. Действуйте, как и в предыдущем рецепте. Этот скраб разгладит кожу рук, подарит ей приятный кофейный аромат.

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