Через сколько времени нужно обязательно выбросить трусы? Гинеколог назвал количество стирок

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Опубликовано: 27.03.2024 15:13 , Обновлено: 27.03.2024

Хотя замена изношенного белья кажется само собой разумеющейся, оказывается, что многие люди делают это слишком редко. Поэтому возникает вопрос: как долго мы можем носить одну пару трусов, прежде чем она может причинить вред? Существует ли определенный предел, которого мы должны придерживаться? Вот что говорят по этому поводу эксперты.

Нижнее белье, которое мы носим, может существенно влиять на наш комфорт и здоровье. При слишком долгом использовании оно может даже стать непосредственной причиной различных инфекций. Поэтому даже любимые трусы в какой-то момент приходится выбрасывать.

“Большую часть дня ваше нижнее белье находится в тесном контакте с кожей и, в частности, с интимной зоной. В результате оно собирает много омертвевшей кожи с этих участков, а также бактерии - как полезные, естественные, которые есть у каждого из нас, так и более вредные, которые могут быть результатом инфекций, таких как молочница и заболевания, передающиеся половым путем”, - объяснила специалист по интимному здоровью доктор Ширин Лакхани из Elite Aesthetics.

Она подчеркнула, что стирка нижнего белья в стиральной машине не всегда полностью избавляет от бактерий, таких как E.coli (кишечная палочка).

“Хотя большинство бактерий не способны причинить вам вред, некоторые из них со временем могут вызвать такие заболевания, как инфекции мочевыводящих путей, раздражение или обильные выделения”, - объяснила Лакхани.

Доктор посоветовала менять трусы не реже одного раза в год. Исключение составляет белье, которые вы постоянно носите во время тренировок в спортзале - их следует менять чаще.

Через сколько стирок менять?

В свою очередь британский гинеколог Нарендра Писал обратил внимание, что “правильное время смены белья должно зависеть от того, сколько у вас изделий”.

Если один человек может носить и стирать одни и те же три пары трусов каждую смену, то у других их может быть несколько десятков, а значит, они используются реже.

“На мой взгляд, хлопковое белье следует менять максимум через 50 стирок, если только оно не порвалось, не вызывает раздражения или зуда, в этом случае от него следует избавиться раньше”, — заявил эксперт.

Трусы из какого материала лучше всего?

Покупая новые трусы, обратите особое внимание на материал, из которого они сделаны - чтобы они были удобны в носке и при этом безопасны для нашего организма.

Этот вопрос особенно важен для женщин, которым необходимо заботиться о поддержании правильной среды для предотвращения инфекций в интимных зонах.

Это особенно важно летом, когда организм реагирует на высокую температуру повышенным выделением секрета или пота. Поэтому хорошее нижнее белье для нас - это то, которое обеспечивает воздухопроницаемость, отводит влагу, не раздражает и не давит на кожу.

Для повседневной носки рекомендуется белье из натуральных, дышащих материалов. В частности, хорошо подходит хлопок, который обеспечивает комфорт и надлежащую гигиену. Его натуральные волокна также полезны для организма благодаря своей гипоаллергенности.

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