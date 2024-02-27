Чем отличаются мозг женщины и мужчины? Учёные поделились открытием

Опубликовано: 27.02.2024 11:59 , Обновлено: 27.02.2024

При всем стремлении к гендерному равенству существенные физиологические различия между мужчинами и женщинами все еще остались. Ученые рассказали, есть ли пол у головного мозга.

Как сообщила Gazieta.pl, результаты последних исследований о различиях в структуре головного мозга мужчин и женщин обнародовали ученые Стэнфордского университета.

Исследователи отметили большое значение пола в человеческом поведении и восприятии мира. У женщин выделили склонность к эмпатии, лучшие языковые способности и более развитое аналитическое мышление. На это повлияло лучшее развитие лобной области левого полушария головного мозга. Свое преимущество получили и мужчины – лучшую зрительно-пространственную ориентацию.

Но этим отличия не исчерпались. Стэнфордские ученые посчитали их настолько важными, что их выявление назвали серьезным шагом к более глубокому понимаю гендерной уязвимости при психологических и неврологических расстройствах. Эксперты отметили, что у женщин чаще встречали расстройства пищевого поведения и тревожные расстройства, а у мужчин – синдром дефицита внимания и шизофрению.

Эксперты обратили внимание, что при одинаковом количестве клеток женский мозг меньше мужского, но у женщин больше серого вещества, а у мужчин – белого. Это назвали фактором, влияющим на принятие решений: в мужском мозге за это отвечает только левое полушарие, а у женщин – оба.

«Таким образом, можно сказать, что мужчины «говорят» только левым полушарием», – объяснил польский профессор Петр Галецкий , национальный консультант в области психиатрии.

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