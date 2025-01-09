Чем обезболивающий крем отличается от геля? Фармацевт рассказала, какую форму препарата выбрать при хронических и острых болях

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Опубликовано: 09.01.2025 10:23 , Обновлено: 09.01.2025

Разнообразие форм одного и того же лекарства в аптеках может быть очень широким. Однако понять, в чём разница и какой формат подойдёт лучше, знают не все. Фармацевт Мадина Косова объяснила в TikTok, в чём разница между кремом и гелем и мазью.

Как отметила фармацевт Мадина Косова, которая ведёт блог, посвящённый фармакологии в TikTok, разные формы одного и того же препарата отличаются скоростью своего действия. О том, как работает крем и гель, она объяснила на примере кетопрофена — обезболивающего средства.

«Гель не содержит масляные компоненты, он содержит только воду. Поэтому он будет быстро проникать в кожу и хорошо подходит при острых болях, ушибах», — рассказала эксперт.

В свою очередь, крем, помимо водных компонентов, содержит ещё и масла. В такой форме препарат будет дольше находиться на поверхности кожи, что поспособствует её увлажнению.

«Он подходит для хронических болей. Например, в пояснице, коленях или суставах», — объяснила фармацевт.

https://www.tiktok.com/@madina_khossova/video/7456682704751447302

Таким образом, гель подойдёт для тех, кто хочет добиться быстрого эффекта без нагрузки на желудок. А вот крем обеспечит более деликатный уход и длительный эффект.

Ещё одной популярной формой препаратов являются мази. Как отметила эксперт в комментарии, мазь жирнее крема и дольше остаётся на коже. Такая форма хорошо подходит при хронических состояниях.

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Ещё в одном из видеороликов фармацевт разобрала, как действует тот же препарат в форме разных таблеток. В первую очередь она порекомендовала обратить внимание на количество действующего вещества в одной таблетке препарата. Так, например, в «Кетонале» и «Кетонале форте» это 50 и 100 мг соответственно.

С учётом этого и суточной нормы, которую нужно принять взрослому человеку (200 мг), приём этих таблеток можно разбить на несколько раз и тем самым обеспечить быстрое обезболивание.

А вот «Кетонал Дуо» содержит 150 мг кетопрофена, и его следует принимать один раз в сутки. Такой формат обезболивающего лучше подходит при хронических состояниях. Кроме того, за счёт медленного высвобождения компонентов он вызовет меньше побочных эффектов.

https://www.tiktok.com/@madina_khossova/video/7457571417706482949

Ранее Telegraf.news писал о том, что время от времени каждый белорус обращается к своей домашней аптечке в поисках необходимого лекарства. Случается, что в момент, когда нужна какая-то таблетка, внезапно обнаруживается, что у неё истёк срок годности. Иногда время просрочки бывает до обидного небольшим — всего пару дней или неделя, а случается, что на упаковке и вовсе указан только месяц и понять точно годен ещё препарат или нет затруднительно. Как понять, когда препарат действительно испорчен? Вот как ответила на этот вопрос фармацевт.

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