Опубликовано: 11.11.2025 15:21 , Обновлено: 11.11.2025

Хотите дольше оставаться молодым? Новое международное исследование показало, что секрет не стареющего мозга может напрямую зависеть от знания нескольких языков. Причём каждый новый выученный язык обеспечивает вашему мозгу дополнительную когнитивную пользу, утверждают учёные.

Результаты масштабного исследования, в котором приняли участие более 80 000 взрослых по всей Европе, были недавно опубликованы в научном журнале Nature Aging. Они явственно указывают на то, что знание нескольких языков может помочь замедлить старение мозга и предотвратить снижение когнитивных способностей.

Хорошая новость для тех белорусов, которые понимают, почему усесться на “дыван” в гостях у белорусов - не самая лучшая идея, и кого на ж/д вокзале не вводит в ступор приглашение диспетчера пройти для посадки на “другi пуць”.

Авторы исследования проанализировали данные людей в возрасте от 51 до 90 лет из 27 европейских стран. Было обнаружено, что у тех, кто говорил только на одном языке, вероятность более раннего проявления признаков ускоренного биологического старения в два раза выше, чем у тех, кто говорит на нескольких языках.

Предыдущие исследования в этой области указывали на то, что многоязычие может улучшить когнитивные функции человека, такие как память и внимание, что укрепляет общее состояние здоровья мозга с возрастом. Однако многие из этих исследований были основаны на небольших выборках и использовали не самые надёжные методы измерения старения, что приводило к противоречивым и не поддающимся обобщению результатам.

Новое же исследование поставило однозначную точку в этом вопросе: знание более чем одного языка поддерживает активность и стимуляцию мозга, помогая поддерживать когнитивное здоровье в течение длительного времени. Более того, исследователи предположили, что каждый новый изученный иностранный язык добавляет мозгу человека дополнительного резерва. Так что двуязычным белорусам, освоившим оба государственных языка, не стоит расслабляться и удовлетворяться статусом билингва - пределу когнитивного совершенства, как доказали учёные, нет.

По словам доктора Эту Мау, исследователя деменции и преподавателя Оклендского университета, после 40 лет мозг человека естественным образом уменьшается примерно на 5% каждые десять лет. Но определённые виды деятельности могут укреплять наш “когнитивный резерв” — способность мозга функционировать несмотря на старение.

Исследователь пояснил, что умственная стимуляция, такая как изучение и активное использование нескольких языков, помогает защитить мозг от деградации, причём каждый новый язык дополнительно улучшает здоровье мозга.

У двуязычных или многоязычных людей мозг часто выглядит на несколько лет моложе своего фактического возраста, в то время как у одноязычных людей наблюдается более быстрое старение мозга, констатировали исследователи.

Доктор Мау подчеркнул, что деменция возникает в результате накопления негативных когнитивных факторов с течением времени, поэтому важно принимать меры как можно раньше. Он добавил, что поощрение изучения языка с детства может поддерживать активность и устойчивость мозга на протяжении всей жизни, подтверждая, что “учить новый язык никогда не рано и не поздно”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что исследователи из Университета Монаша (Австралия) недавно нашли новое средство профилактики деменции. По их расчётам, этот метод позволяет поддержать активность мозга в пожилом возрасте даже лучше кроссвордов и физической активности.

Учёные нашли новое средство профилактики деменции – лучше кроссвордов и зарядки