Учёные нашли новое средство профилактики деменции – лучше кроссвордов и зарядки

Опубликовано: 30.10.2025 16:04 , Обновлено: 30.10.2025

Исследователи из Университета Монаша (Австралия) нашли новое средство профилактики деменции. По их расчётам, этот метод позволяет поддержать активность мозга в пожилом возрасте даже лучше кроссвордов и физической активности.

Деменция на сегодняшний день остаётся одной из самых серьёзных проблем мирового здравоохранения. До сих пор медикам не удаётся полностью исключить риски её возникновения, но учёные не опускают руки и постоянно ищут методы, способные поддержать здоровье мозга даже в пожилом возрасте.

Недавнее исследование, опубликованное в престижном «Международном журнале гериатрической психиатрии», указывает на один конкретный вид деятельности, который может значительно снизить риск развития деменции и ощутимо улучшить память и который до сих пор незаслуженно игнорировался многими - занятие музыкой.

Исследователи из Университета Монаша провели анализ данных, полученных в рамках двух крупных международных исследований – ASPREE и лонгитюдного исследования ASPREE среди пожилых людей. Они изучили данные почти 11 тысяч австралийцев в возрасте 70 лет и старше, у которых на момент начала исследования не была диагностирована деменция.

Целью исследования было изучение влияния музыкальной активности на здоровье мозга. Учёные сосредоточились на двух аспектах: частоте прослушивания музыки участниками исследования и игре на музыкальных инструментах. Эти данные были сопоставлены с риском развития деменции с помощью сложных статистических моделей. Результаты были скорректированы с поправкой на такие переменные, как возраст, пол и уровень образования.

Исследование дало неожиданные результаты. Оказалось, что у тех людей, которые регулярно слушают музыку, риск развития деменции снижается на 39% . Более того, у них наблюдалось улучшение когнитивных функций, включая память.

Игра на музыкальных инструментах также оказалась невероятно полезна для здоровья мозга. У людей, которые регулярно играли на музыкальных инструментах, риск развития деменции снизился на 35% .

Если вы переживаете, что никогда не учились играть на музыкальном инструменте и начинать уже слишком поздно, у австралийских учёных есть для вас хорошие новости. Они доказали, что начинать играть на музыкальных инструментах можно в любом возрасте: даже если вы не достигнете виртуозного уровня Джими Хендрикса, уроки музыки однозначно позитивно скажутся на вашем здоровье.

Так, в одном из экспериментов, в котором приняли участие 132 здоровых добровольца в возрасте от 62 до 78 лет, исследователи обучали их основам игры на фортепиано. В течение года участники осваивали навыки чтения нот, импровизации и самостоятельного исполнения известных произведений. Кроме того, они изучали различные музыкальные жанры и стили на теоретических занятиях, что благотворно сказалось на состоянии их здоровья.

Кроме того, учёные пришли к выводу, что музыка может быть полезна не только для профилактики деменции, но и для облегчения её симптомов. Исследование, опубликованное в журнале «Болезнь Альцгеймера и связанные с ней расстройства», предполагает, что прослушивание любимых песен может замедлить прогрессирование заболевания и улучшить невербальную коммуникацию у людей с уже диагностированной деменцией.

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