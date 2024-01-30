Белорусские учёные разработали ЗОЖ-линейку мясных продуктов. Что в них особенного?

Опубликовано: 30.01.2024 09:58 , Обновлено: 30.01.2024

Учёные из Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию разработали новую линейку мясных продуктов, ориентированную на тех покупателей, которые увлечены здоровым образом жизни (ЗОЖ). Заведующая пищевым инновационным центром Института мясо-молочной промышленности Татьяна Джемига рассказала об особенностях новой продукции.

По её словам, ЗОЖ-тренды по-прежнему актуальны для Беларуси, поэтому пищевая промышленность страны постоянно работает над уменьшением калорийности продуктов, снижении содержания в них сахара и соли, сообщило издание sb.by.

“Над этим сейчас и работаем. Многим уже полюбилось наше мороженое без сахара. Одна из недавних разработок – линейка мясных продуктов, в которых содержание соли снижено на 30%”, - поделилась особенностями белорусских разработок Джемига.

Соль в промышленном производстве используют в качестве консерванта, без которого сложно сохранить продукцию в течение длительного периода. По словам специалиста, белорусские ученые смогли “разработать технологию, решающую эту проблему”, частично заменив соль фитокомплексами, которые выступают также в качестве усилителей вкуса. При этом, по словам эксперта, традиционный вкус продукта не изменился.

Ранее Телеграф сообщил, что на днях горячие споры в соцсетях разгорелись из-за сырокопчёной колбасы от Гродненского мясокомбината. Одна из белорусских покупательниц задалась вопросом на своей страничке в TikTok, может ли продукт, в составе которого на первом месте производитель указал вовсе не мясо, вообще называться колбасой. В комментариях зрители разделились на два лагеря.

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Между тем, ранее Телеграф рассказывал, сколько вообще мяса должно быть в составе сырокопченой колбасы, а также почему всё чаще в ней можно найти изолят соевого белка, что это такое и зачем его туда добавляют.

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